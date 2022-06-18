البحوث الفلكية تكشف حقيقة وجود قمامة فوق سطح المريخ: أمر وارد «صورة»

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القوي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة وجود قمامة فوق سطح كوكب المريخ، قائلاً: «الصور المتداولة قد تكون حقيقية ولكنها حاليا في طور التحليل والتأكد من حقيقتها من المختصين والمهتمين مجال الفضاء».

حقيقة وجود مياه على كوكب المريخ

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية و الجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفترة الحالية تشهد سباقا وديا بين جميع الدول المتقدمة في تكنولوجيا الفضاء لاستطلاع واكتشاف كوكب المريخ: «دول عديدة أرسلت للمريخ مراكب فضائية لاستكشافه، منها الولايات المتحدة وروسيا والصين والإمارات العربية»، مضيفا أن المجهودات التي تتم تهدف إلى اكتشاف ومعرفة الفضاء والمريخ وحقيقة قرب كوكب المريخ من الأرض، خاصة بعد ظهور شواهد ودراسات تشير إلى وجود مياه على سطح كوكب المريخ، والتأكد من حقيقة وجود مسارات بديلة للحياة و موارد طبيعية خارج كوكب الأرض.

البحوث الفلكية: وجود قمامة فوق المريخ وارد.. قد يكون سببه تحطم برنامج فضائي

و تابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الصور المتداولة عن وجود قمامة فوق سطح المريخ أمر وارد، قائلاً: «الصور التي تم نشرها قيد التحليل فيما يتعلق بالخردة أو الزبالة، ووارد أنه من خلال برامج الفضاء العاملة خلال الـ10 سنوات الماضية التي كانت تستهدف المريخ، يكون حدث لها تحطم أو صاروخ حامل لبرنامج تحطم»، وما يتم تداوله قد يكون بقايا أجزاء من أحد البرامج الفضائية التي أرسلت خلال السنوات الماضية.