فتح باب التقدم للجامعات الخاصة لطلاب الشهادات المعادلة للثانوية.. السبت

تبدأ الجامعات الخاصة اعتباراً من يوم السبت المقبل الموافق 18 يونيو الجاري، فتح باب القبول للشهادات المعادلة العربية والأجنبية في الجامعات، وذلك وفقاً للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة العام الماضي.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على الاستعداد التام لتنسيق القبول 2022 و تجهيز و تأهيل مكاتب شئون الطلاب لإستقبال الطلاب و تذليل كافة العقبات أمامهم والتعامل وفقا للضوابط والاشتراطات التي أقرها المجلس، مع الالتزام الكامل بضوابط الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من كورونا.

نظام التقدم والالتحاق بجامعات العاصمة الإدارية يختلف عن الخاصة

وأكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، على الاستعداد التام لتنسيق الجامعات 2022 وفقاً للضوابط و القواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، لافتا إلى أنه بدء من السبت تبدأ الجامعة في استقبال طلبات الالتحاق لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للثانوية العامة، منوهاً إلى أن التقديم بالنسبة لطلاب الثانوية العامة 2022 سيكون بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية 2022 وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، على الالتزام الكامل بالضوابط والقرارات التي حددها الأعلى للجامعات الخاصة فيما يتعلق بقواعد وضوابط المجلس الأعلى للجامعات الخاصة للقبول.

أفرع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي و المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والدولية في تصريحات لـ«الوطن»، أن نظام التقدم و الالتحاتق بالجامعات الخاصة يختلف عن الجامعات الدولية الموجودة بالعاصمة الإدراية الجديدة، لافتا إلى أن التقدم لأفرع الجامعات الدولية يتبع نظام القبول واشتراطات الجامعات الأم، مؤكدة أن التقديم للجامعات الدولية بدء منذ أبريل الماضي، لمختلف البرامج الدراسية و الكليات، وأن الجامعات الدولية مجهزة بأحدث الإمكانيات العلمية و البشرية بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية الدولة المصرية.