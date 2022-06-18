عصام مرعي: فيريرا يمتلك خبرة الفوز بمباراة القمة.. يجب إيقاف علي معلول

قال عصام مرعى المدير الفني السابق لنادي الزمالك، إن البرتغالي فيريرا مدرب الفريق الحالي لديه المهارات الكافية للمرحلة القادمة للفوز بمباراة القمة أمام الأهلي غدا في الدوري المصري.

تنفيذ التعليمات والواجبات الهجومية

وأضاف «مرعى » خلال استضافته ببرنامج« 8 الصبح» والمذاع عبر فضائية dmc ، أن المدرب فيريرا لديه خبرات طويلة، والفرصة جاءت إليه لوضع الخطة والطريقة التي يتمنى تطبيقها ومن الممكن أن ينجح بها بشكل كبير، وسيعمل على العامل النفسي للاعبين.

وأشار إلى أن تنفيذ التعليمات والواجبات الهجومية في المباراة أمر حتمي، ويجب أن يكون هناك حوافز جديدة خلال الاستعداد لمباراة القمة، خاصة أن فيريرا سيواجه سامي قمصان المدير الفني المؤقت للأهلي الباحث عن إثبات ذاته في القمة بعد رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

تجربة موسيماني مع الأهلي

وأشار مرعي أن النادي الأهلى يتميز بالجماعية والعمل في مجموعات ولديه ميزة الجبهة اليسرى الممثلة في علي معلول الذي يجب إيقافه من الزمالك.

وشدد على أن تجربة موسيمانى مع النادي الأهلي كانت ناجحة نظرا لخبراته بالكرة العربية الإفريقية، ولكنه كان يفتقد للمهارات الفنية وعدم وجود تطوير للأداء في نصف الملعب، وعلى الرغم من ذلك أضاف بطولات جديدة.

وعن التشكيل المتوقع لفريق الزمالك قال مرعي، إنه يتوقع أن يكون حارس المرمي محمد عواد أو أبو جبل في حالة جاهزيته وشفائه من الإصابة.