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5 لاعبين خارج قائمة الأهلي أمام الزمالك بالقمة

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 أحمد خالد
09:33 ص | السبت 18 يونيو 2022
الأهلي

الأهلي

تأكد غياب 5 لاعبين عن قائمة الأهلي أمام الزمالك في القمة بسبب الإصابة، خلال المباراة المقرر إقامتها مساء غد الأحد 19 يونيو الجاري، على استاد الأهلي وي السلام، ضمن مؤجلات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتقرير طبي يشمل اللاعبين المصابين عن قائمة الأهلي أمام الزمالك في القمة.

وتأكد غياب الخماسي علي لطفي، محمد عبد المنعم، أكرم توفيق، لويس ميكيسوني، عمار حمدي، عن قائمة الأهلي أمام الزمالك في القمة بسبب الإصابة. 

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بقلم  أحمد خالد