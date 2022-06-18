مصرع 25 شخصا وعزل الملايين بالهند وتحويل المدارس لمساكن إيواء بسبب الفيضانات

تساقطت كميات كبيرة من الأمطار الموسمية في شمال شرقي الهند وبنغلاديش، وسرعان ما تحولت إلى فيضانات، أسفرت عن مقتل عدد كبير من الأشخاص، وعزل ملايين الأشخاص في القرى الغارقة، وفقا لوسائل إعلام هندية وروسيا اليوم.

عزلت الفيضانات أكثر من أربعة ملايين شخص

وقالت شرطة بنجلاديش، في بيان لها، إن «الأمطار الموسمية التي اجتاحت البلاد أدت إلى مقتل 25 شخصا على الأقل، بينما عزلت الفيضانات أكثر من أربعة ملايين شخص، حيث أدت الصواعق التي رافقت هطول الأمطار إلى مقتل 21 شخصا منذ أمس، بينما لقي أربعة آخرون حتفهم في انزلاقات أرضية».

تحويل المدارس إلى ملاجئ طارئة لإيواء سكان القرى

وأوضحت شرطة بنجلاديش، أن الأمطار أغرقت الجزء الأكبر من شمال شرق البلاد، ونشرت قوات من الجيش لإجلاء السكان الذين يجدون أنفسهم معزولين وجرى تحويل المدارس إلى ملاجئ طارئة لإيواء سكان القرى التي غمرتها المياه في غضون ساعات بعد الفيضانات الغزيرة.

وبحسب ما أفادت به وكالة إدارة الكوارث الحكومية في الهند، فقد لقى 9 أشخاص على الأقل حتفهم في ولاية آسام الهندية، جراء الفيضانات، بينما رأى مليونا شخص منازلهم غارقة في مياه الفيضانات.

جدير بالذكر أن النهر المتسبب في الفياضان المستبب في تلك الكارثة هو «نهر براهمابوتر»، أحد أكبر الأنهار في آسيا، وأغرق 3 آلاف قرية وأراضي زراعية في 28 مقاطعة من أصل 33 مقاطعة في ولاية آسام، فيما تابع سانجاي أونيل، المسؤول في محطة الأرصاد الجوية في غوهاتي، عاصمة ولاية آسام، قائلا: «نتوقع هطول أمطار معتدلة إلى غزيرة في عدة أجزاء من ولاية آسام حتى يوم غد الأحد».

كما طلب، المسؤول في محطة الأرصاد الجوية في غوهاتي، من الجيش الهندي مساعدة وكالات الاستجابة للكوارث الأخرى في إنقاذ الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل وتوفير الغذاء والضروريات لأولئك الذين غمرت مياه الفيضانات منازلهم.