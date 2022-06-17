الأرصاد تعلن تفاصيل فصل الصيف قبل أيام من انطلاقه.. يتأثر بمنخفض الهند الموسمي

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، منذ قليل، عن تفاصيل حالة الطقس خلال فصل الصيف الذي تفصلنا أيام قليلة عن البدء فيه، إذ أنه من المتوقع وفق الهيئة أن يبدأ يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 يونيو 2022، ويستمر لمدة 3 أشهر لينتهي في سبتمبر من العام الجاري.

وأوضحت الأرصاد أن فصل الصيف يُعد من أكثر فصول العام استقرارًا في الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد معظم أيام هذا الفصل بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وأيضًا ارتفاع في نسب الرطوبة، التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وكشفت الهيئة أنه أحيانًا ما يتخلل فصل الصيف امتداد مرتفع العروض الوسطى، الذي يجلب كتلًا هوائية قادمة من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة في بعض الأحيان.

حقيقة تأثر مصر بموجات الحر الأوروبية غير المسبوقة

ومن جهتها نفت الهيئة تأثر مصر بموجات الحر غير المسبوقة التي ضربت أغلب أنحاء أوروبا الغربية منذ أوائل مايو وتستمر حتى الآن، حيث سجلت معظم المحطات الرسمية درجات حرارة تجاوزت 40 درجة؛ ومن المتوقع أن تضرب بقوة خلال الثلاثة أيام القادمة مع فارق درجات حرارة يصل إلى 15 درجة فوق المعتاد على فرنسا وإسبانيا، مؤكدة أن الأجواء في مصر ستشهد المعدلات الطبيعة خلال هذه الفترة من العام وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة ما بين 34 و35 درجة، وإن ظلت الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة اليوم المتوقعة على مختلف محافظات الجمهورية، وفقًا لتوقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي استقرت عند نفس معدلات أمس للصغرى والعظمى لأغلب الأنحاء، كما يلي:

القاهرة 34 23

الإسكندرية 28 22

وادي النطرون 34 22

طنطا 34 21

شبين الكوم 34 22

دمنهور 32 21

بلطيم 28 21

مطروح 29 21

السلوم 30 21

سيوة 34 21

بورسعيد 30 22

دمياط 29 22

الزقازيق 34 22

المنصورة 34 22

الإسماعيلية 34 23

السويس 34 23

العريش 29 21

رفح 29 20

رأس سدر 37 17

نخل 37 25

نويبع 37 25

طابا 35 24

كاترين 30 17

الطور 36 24

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 37 26

مرسى علم 38 26

الفيوم 35 24

بني سويف 35 24

المنيا 36 24

أسيوط 36 25

سوهاج 37 25

قنا 38 25

الأقصر 40 26

أسوان 41 26

إدفو 40 27

أبو سمبل 39 27

الوادي الجديد 39 26

شلاتين 35 24

أبو رماد 34 24

حلايب 32 22

رأس حدربة 31 22.