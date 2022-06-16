سفير مصر في الهند يلتقي نائب وزير السياحة لبحث سبل جذب الوفود من نيودلهي

التقت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، بالسفير وائل حامد سفير مصر لدى دولة الهند، في مقر الوزارة بالعباسية، لمناقشة سبل دفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة من الهند إلى المقصد السياحي المصري، بحضور عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، وممثلون عن كل من غرفة المنشآت الفندقية، وشركات ووكالات السفر والسياحة.

الترويج للمقصد السياحي المصري

وخلال الاجتماع تم التأكيد على اهتمام الوزارة بالترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز ما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية وأنماط ومنتجات سياحية متنوعة في الأسواق السياحية المختلفة والتي من بينها السوق الهندية وذلك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من تلك الأسواق.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى أهمية تسليط الضوء على السياحة الثقافية في مصر في حملات الترويج للمقصد السياحي المصري بالسوق الهندية، خاصة في ظل شغف السائح الهندي بالسياحة الثقافية واهتمامه بزيارة الأقصر وأسوان والقاهرة والإسكندرية.

تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية في الهند

كما تم الإشارة إلى أن السفارة المصرية في الهند بصدد تنظيم عدد من الأحداث الثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، كما أنه سيتم تنظيم مسابقة للطهي في الهند يشارك فيها طهاة مصريون.

وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على التنسيق لعقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس يضم ممثلين عن كبرى شركات السياحة في الهند مع نظرائهم المصريين لبحث تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مجال السياحة.