رسائل خطيرة تصل لمستخدمي «واتساب».. والتطبيق: لا تفتحها

وجد مستخدمو تطبيق «واتساب» أنفسهم في حالة تأهب، حيث ينشر مجرمو الإنترنت بعض رسائل الاحتيال الخطيرة التي قد تخدعك لتسليم تفاصيل حساسة خاصة بك.

هدية مجانية مغرية

وقال موقع «إكسبريس» إنه تم تحذير مستخدمي «واتساب» من رسالتين احتياليتين خطرتين انتشرت هذا الأسبوع، حيث يدعي هذان النصان المزيفان، اللذان يُزعم أنهما من عمالقة الشركات أن مستخدمي «واتساب» يحق لهم الحصول على هدية مجانية مغرية.

وتشير الرسائل المزيفة إلى أن مستخدمي WhatsApp يتمتعون بفرصة الحصول على أجهزة كهربائية ومبردات، وهذا كله جزء من خدعة معقدة لجعل مستخدمي التطبيق يقومون بتسليم بيانات حساسة.

وأضاف أنه إذا وقعت هذه المعلومات في أيدي المتسللين، فيمكن استخدامها في الاحتيال على الهوية أو لسرقة الأموال منك، وأكدت عدة شركات عالمية على مستخدمي واتساب بالابتعاد عن هذه الرسائل وأكدوا أنها مزيفة، وأنهم عليهم حذف هذه الرسالة وعدم فتح الروابط التي قد تكون بداخلها.

الإبلاغ في حال تلقي الرسائل

وأخبر WhatsApp المستخدمين الذين تلقوا هذه الأنواع من عمليات الاحتيال للتأكد من أنهم يبلغون تطبيق الدردشة بالرسائل، وقال متحدث باسم التطبيق: «نشجع المستخدمين على إبلاغنا بالرسالة لمراجعتها بحثًا عن رسائل غير مرغوب فيها أو إساءة».

ولفت التطبيق أنه عند استلام رسائل كهذه يمكن اكتشافها من خلال وجود عدد من الأخطاء الإملائية، والتحقق أيضًا من تفاصيل الاتصال الخاصة بالمرسل حيث يمكن أن يكون هذا بمثابة هبة واضحة للرسالة التي تلقيتها على أنها عملية احتيال.

إذا كنت تبذل العناية الواجبة ولكنك لا تزال غير متأكد مما إذا كانت الرسالة حقيقية أم لا، فإن أفضل شيء يمكنك فعله هو الاتصال بالمنظمة المعنية.