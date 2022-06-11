واتساب تنصح المستخدمين بالتفكير في تشغيل ميزة الاختفاء الذاتي للرسائل

يقدم تطبيق المراسلة واتساب الكثير من وسائل الخصوصية للمستخدمين، وقال التطبيق إن على المستخدمين التفكير في تشغيل ميزة الخصوصية التي تعمل على إخفاء الرسائل بعد فترة من الوقت.

وقال موقع «ذا صن» البريطاني إن تطبيق واتساب يقدم عداً تنازليًا لجميع الرسائل الجديدة لإلغاء الإرسال تلقائيًا ومنع ظهور الرسالة مرة أخرى، حيث إنها خدعة ذكية لتحسين خصوصيتك من خلال تدمير رسائل WhatsApp القديمة.

وأشار إلى أنه يمكنك ضبط Disappearing Messages ليتم تشغيلها تلقائيًا لجميع الدردشات الجديدة - دون التأثير على المحادثات الحالية، ومن الممكن ضبط الأوقات لمدة 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يومًا.

مدة بقاء الرسالة

قال واتساب، إن تحديد مدة بقاء الرسالة يتم من خلال المستخدم، حيث اعتدنا على ترك نسخة رقمية من كل شيء نكتبه تقريبًا دون حتى التفكير فيه، ولقد أصبح مكافئًا لمدون الملاحظات الذي يتابعنا حول عمل سجل دائم لكل ما قلناه.

وأضاف أن هذا هو السبب في أننا قدمنا ​​رسائل مختفية في العام الماضي، ومؤخراً طريقة تختفي الصور ومقاطع الفيديو على الفور بعد عرضها مرة واحدة، حيث إن الميزة متاحة الآن، لذا قم بالتحديث إلى أحدث إصدار من WhatsApp لتجربتها.

كيفية تشغيل ميزة الاختفاء الذاتي للرسائل

ويعمل تمكين تعطيل الرسائل تلقائيًا مع جميع الدردشات بين شخصين، ويمكن لأي من الطرفين في الدردشة اختيار إعداد التطبيق، ولن يغير أو يحذف أيًا من محادثاتك الحالية، لذلك لا تقلق بشأن فقدان المعلومات القديمة، وسيتم أيضًا عرض رسالة تحذر الأشخاص في المحادثة من أنه سيتم حذف الرسائل، وسيكشف هذا الإشعار عن المدة التي يتعين عليك فيها قراءة النصوص قبل أن تختفي إلى الأبد.

وأوضح WhatsApp أنه للعثور على الميزة، انتقل إلى واتساب ثم أدخل إعدادات الخصوصية الخاصة بك، والميزة الجديدة - التي تمت إضافتها في وقت سابق من هذا العام - مدرجة ضمن عداد الرسائل الافتراضي، ثم قم باختيار الميزة وتحديد المدة التي ترغب في مسح الرسالة خلالها.