سائق يصطدم بـ«راكب» عمدا بسبب خلاف على الأجرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله قيام قائد إحدى سيارات الأجرة «تاكسي» بالاصطدام بأحد المواطنين عقب نزوله من السيارة.

بداية البلاغ

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة عتاقة بمديرية أمن السويس، من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين، بأنه حال استقلاله سيارة أجرة «تاكسي» بدائرة القسم، وعقب وصوله حدث خلاف بينه وبين قائد السيارة على قيمة الأجرة، فقام الأخير بالاصطدام به، عمدًا مما أسفر عن إصابته بسحجات.

المتهم يعترف بالواقعة

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة ومالكها، وبسؤاله قرر أن السيارة كانت بحوزة أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة السويس، ويعمل عليها كسائق، أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.