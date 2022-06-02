حج قرعة وزارة الداخلية 2022.. 8 مستندات مطلوبة من الفائزين

أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل الأوراق والمستندات المطلوبة من الفائزين بحج القرعة وزارة الداخلية 2022، والتي يجب على كافة الحجاج الالتزام بإحضارها من أجل أداء فريضة الحج، وتشمل الآتي:

المستندات المطلوبة من الفائزين

1 - جواز سفر دولي مميكن لكافة الفائزين والمرافقين «إن وجد»، وعلى ألا تقل مدة صلاحية جواز السفر عن سنة بداية من 11 مايو الماضي، مع مراعاة تسليم جواز السفر الدولي المميكن من خلال الحاج الذي فاز بالقرعة وكان قد سدد تكاليف الحج.

على أن ترفق أصل «للإطلاع»، بالإضافة إلى صورة لشهادة التحصين بالجرعات الأساسية، وأن يكون حاصلا على جرعتين على الأقل فيما يتعلق بلقاحات «كوفيد-19» المعتمدة دوليا من جانب وزارة الصحة كشرط أساسي من أجل الحصول على التأشيرة.

تفاصيل البطاقة الصحية المطلوبة لـ حج قرعة وزارة الداخلية

2 - البطاقة الصحية المتعلقة بتلقى التطعيم وهو «لقاح الأنفلونزا الموسمية، وأيضاً اللقاح الرباعى 135 ACYW الحمى المخية الشوكية»، أو مختلف التطعيمات الأخرى المقررة من جانب وزارة الصحة والاحتفاظ بها.

3 - تقرير طبي يكون معتمد ومختوم من خلال إحدى المستشفيات التي تتبع وزارة الصحة والمعلن عنهم، يقر بالتمتع بحالة صحية جيدة ومعافى من مختلف الأمراض التي حددتها وزارة الصحة.

4 - صحيفة حالة جنائية مميكنة وهو «فيش حج مميكن» إلى كل الفائزين بقرعة الحج.

5 - لمن هم في سن التجنيد يجب عليهم توضيح الموقف التجنيدى، على أن تقدم مستند التجنيد عند السفر.

6 - إحضار عدد 3 صورة شخصية تكون حديثة وواضحة بمقاس «4 × 6» وبخلفية بيضاء.

7 - شهادة تحركات من جانب الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

8 - تصاريح السفر لمن يتطلب سفرهم أن يحصلوا على موافقة من جانب جهة عملهم.