رئيس الوزراء يستمع لشرح حول المشروعات السكنية بالعلمين الجديدة

استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لشرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول المشروعات السكنية المختلفة الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة.

واطلع رئيس الوزراء من وزير الإسكان، خلال جولته بالمدينة الساحلية، اليوم السبت، على سير العمل بمشروع تنفيذ «كمبوند» عمراني متكامل على مسطح 707 أفدنة.

تجمع سكني ترفيهي تجاري إداري

وأشار الوزير إلى أن هذا الكمبوند عبارة عن تجمع سكني ترفيهي تجاري إداري على الشاطئ الجنوبي لبحيرات العلمين، يطل على الأبراج ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، التي تضم العديد من الوحدات السكنية بإجمالي 618 فيلا و552 شاليه و364 عمارة بإجمالي 8690 وحدة.

كما اطلع رئيس الوزراء أيضا على أعمال مشروع «الداون تاون»، الذي يقع على مساحة 33.79 فدان، ويتكون من 40 عمارة سكنية موزعة على 14 بلوكا مقسمة الى شريحتين، تضم 1320 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 90 م2 إلى 300 م2 للوحدة، وكذلك مساحات تجارية بإجمالي 75442م2، منها مساحة 32841 م2 محلات والباقي ممرات وساحات تجارية أمام المحلات، بالإضافة إلى مسطحات مخازن بمساحة 24765م2، بجانب أماكن انتظار سيارات تسع 2830 سيارة.

جار تسليم الوحدات للحاجزين

وقال وزير الإسكان: تم إنهاء الأعمال، وجار تسليم الوحدات للحاجزين، وتم الانتهاء من تركيب المصاعد للعمارات الجاري تسليم وحداتها.

وفيما يتعلق بمشروع امتداد الداون تاون بمساحة 21.65 فدان، والذي يتكون من 12 بلوكا، فأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أنه يحتوي على 24 عمارة بإجمالي 896 وحدة وتتراوح مساحة الوحدات من 125م2 إلى 245م2 ويتكون البلوك من 2 بدروم ودور أرضي، بالإضافة إلى دور ميزانين، و9 أدوار متكررة، و2 دور سطح، وجار التنفيذ بنسب متقدمة .

وتابع رئيس الوزراء سير العمل بمنطقة الإسكان التي تضم عمارات الإسكان المتميز بإجمالي 80 عمارة، حيث أشار وزير الإسكان إلى أنه تم تسليم 45 عمارة للمستفيدين، وجار حاليا الانتهاء من 35 عمارة أخرى، وكذلك تضم 128 عمارة «سكن مصر».

وتتراوح مساحات الوحدات من 110 م2 إلى 130 م2، ومن المتوقع الانتهاء من 2208 وحدات سكنية لمشروع «سكن مصر» في يوليو المقبل.

برج أيقوني بارتفاع 250 مترا

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، منطقة أبراج الداون تاون، التي تضم برجا أيقونيا بارتفاع 250 مترا و4 أبراج أخرى بارتفاع 200 متر، وأوضح الوزير أنه جار تنفيذ أعمال الأساسات لهذه الأبراج.

واستمع رئيس الوزراء لشرح من الوزير حول مشروع الحي اللاتيني المقام على مساحة 398.79 فدان، والذي يتكون من 6 مناطق عبارة عن 65 مجمعا سكنيا بإجمالي 220 عمارة سكنية تشمل 12181 وحدة، حيث أشار الوزير إلى أنه جار الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني بنسبة إنجاز 92%، وسيتم الانتهاء من أعمال الواجهات للعمارات المطلة على الطريق الساحلي قريبا.