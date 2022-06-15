رئيس الوزراء يُشيد بالنمو الاقتصادي والتجاري لدول جنوب أفريقيا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العلاقات الاقتصادية بين دول جنوب إفريقيا في السنوات الأخيرة شهدت نموًا مطردًا خاصة مع تحقيق العديد من دول الجنوب معدلات نمو وأداء اقتصادي مرتفع، فعلى سبيل المثال تضاعف حجم التبادل التجاري بين هذه الدول بأكثر من 3 مرات منذ الثمانينيات، ومن المتوقع أن يستمر حجم هذا التبادل في الارتفاع خاصة في ضوء الشراكات التجارية والاتفاقات الاقتصادية بين تلك الدول.

التبادل التجاري بين دول جنوب أفريقيا

وأضاف «مدبولي»، في ختام فعاليات النسخة الثالثة من منحة ناصر للقيادة الدولية، أن التجارة بين دول الجنوب أصبحت تمثل 60% من إجمالي حجم التجارة الدولية لتلك الدول، كما ارتفع حجم الاستثمارات العربية والاقتصاديات الصاعدة والناشئة في دول الجنوب بصورة كبيرة لتتجاوز الـ20% من تدفقات الاستثمارات العالمية، إلا أن هذا التعاون يحتاج إلى المزيد من العمل والتعزيز خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية.

تحقيق التنمية في أفريقيا

وتابع: «التغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية تعد فرصة إذا تم انتهازها في تحقيق تعاون أكثر فاعلية وقدرة على تحقيق التنمية في دول المنطقة، وتعزيز دمجها في الاقتصاد العالمي بصورة أكثر تأثيرًا وفعالية».