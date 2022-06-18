كشف ملابسات فيديو القفز من كوبري لمياه النيل بمصر القديمة: «تمثيلية»

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف حقيقة تداول مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بالقفز من أعلى أحد الكبارى بالمجرى المائي لنهر النيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، بسبب حرمانه من رؤية أولاده.

عدم صحة الفيديو المتداول

وبالفحص تبين عدم صحة ما تضمنه مقطع الفيديو من قيام الشخص المشار إليه بالانتحار، وتبين أنه قام بافتعال الواقعة بالاشتراك مع 7 أشخاص «من بينهم 3 سيدات» جرى ضبطهم، وقال المتهم إنه انفصل عن زوجته منذ عدة أشهر ولا تمكنه من رؤية أطفاله، فاختمرت في ذهنه فكرة ادعاء الانتحار للضغط على زوجته ودفعها للتراجع عن موقفها.

تصوير المتهم أثناء القفز في النيل

واتفق المتهم مع آخر على تصويره حال قيامه بتوجيه رسالته والقفز عقب ذلك من أعلى الكوبري، على أن يقوم 3 من المتهمين «لأحدهم مراكب أسفل الكوبري» بانتظاره أسفل الكوبري لانتشاله من المياه مقابل مبلغ مالي.

واتفق المتهم أيضا مع إحدى المتهمات ووالدتها لعمل مونتاج ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وضُبط بحوزتها الهاتف المستخدم في التصوير، كما قام بالاتفاق مع والدته على ارتكاب الواقعة وسلمها بعض الأوراق كوصية له، وقامت بدورها بإخطار أشقائه بالعثور على تلك الأوراق أمام المنزل لإيهامهم بإقدامه على الانتحار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.