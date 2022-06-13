6 حالات انتحار في 5 محافظات خلال أسبوع.. بينهم ربة منزل وطفلة

خلال الأيام القليلة الماضية، شهد عدد من المحافظات حالات انتحار مختفلة، بلغت 6 حالات في أسبوع واحد، وكان ذلك بعده طرق، منها تناول حبوب حفظ الغلال أو حبوب مجهولة المصدر، أو بإلقاء أنفسهم أمام قطار أو بالمياه، وسط ظروف وأسباب أحاطت بكل حادث لم تختلف كثيرا عن غيره، فكانت أبرز الأسباب متعلقة بأزمات نفسية أو خلافات أسرية.

شاب يلقي بنفسه في بحر مويس بالشرقية

في هذا التقرير نشير إلى أبرز حوادث الانتحار التي شهدتها محافظات مصر خلال الأسبوع الماضي، والتي كان آخرها منذ ساعات قليله، عندما أقدم طالب جامعي بمحافظة الشرقية على إنهاء حياته، بإلقاء نفسة فى بحر مويس بدائرة قسم ثان الزقازيق، حيث فوجئ المارة بمنطقة ديوان عام المحافظة بشاب يلقي نفسه فى بحر مويس، وعند استخراج الجثمان تبين أنه شاب يدعى «محمد. خ» يبلغ من العمر 20 عاما، وهو طالب بكلية الآداب، وجار معرفة الأسباب وراء الواقعة.

ربة منزل تنهي حياتها لمرورها بأزمة نفسية

وقد شهدت محافظة الغربية الواقعة الثانية عندما قامت ربة منزل بكفر الزيات بإنهاء حياتها بتناول حبة حفظ الغلال، مما أصابها بضيق في التنفس وهبوط بالدورة الدموية أدى لوفاتها، وقد أفاد شقيقها أنها كانت تمر بأزمة نفسية حادة قبل الواقعة بأيام.

فتاة تنهي حياتها لابتزازها بصور

أما الواقعة الثالثة فكانت بمحافظة الإسكندرية عندما قامت فتاة تبلغ من العمر 16عاما بتناول عدة أقراص أودت بحياتها عقب تعرضها لابتزاز من أحد الشباب على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بصور خاصة لها، وقد تمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم.

أنهت حياتها لرفض أهلها التحاقها بالثانوية

بينما قامت طالبة بمحافظة الشرقية بإنهاء حياتها بحبوب حفظ الغلال السامة، نظرا لرغبة أهلها بإلحاقها بمدرسة التمريض بعد الشهادة الإعدادية ورغبة الفتاة بالالتحاق بالثانوية العامة.

الثانوية العامة دفعتها لإنهاء حياتها

وداخل محافظة الفيوم كانت الواقعة الخامسة لفتاة طالبة بالمرحلة الثانوية، عندما أقدمت على تناول حبوب حفظ الغلال السامة، لضغوط اقتراب الامتحانات لتنهي حياتها.

طفلة تنهي حياتها لخلاف مع والدتها

وداخل محافظة سوهاج أقدمت طفلة تبلغ من العمر 13 عاما على إنهاء حياتها بتناول حبوب مجهولة لخلافات بينها وبين والدتها، الأمر الذي أدى إلى وفاتها.