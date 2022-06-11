رانيا محمود ياسين عن محاولات انتحار المشاهير: «ارحمونا من الأفكار الهدامة»

حذرت الفنانة رانيا محمود ياسين، من خطورة قيام البعض خصوصًا المشاهير بالإفصاح عن محاولاتهم الانتحار عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، واصفة إياها بالأفكار الهدامة في المجتمع.

رانيا محمود ياسين: ربنا يرحمنا من ضعاف النفوس

وكتبت رانيا محمود ياسين، عبر حسابها على فيس بوك: «يعني الواحد لما يصحي الصبح يلاقي ناس المفروض إنهم شخصيات عامة بيقولوا إنهم حاولوا الانتحار هو ده بجد ينفع!؟».

واستطردت: «الناس اللي بيكتبوا الكلام ده على صفحاتكم ده خطير جدًا ومسؤولية كبيرة، خصوصًا لما تبقوا شخصيات عامة ويتاخد بكلامكم وتنشروا الأفكار الهدامة، ربنا يرحمنا من ضعف نفوسنا».

وتابعت رانيا محمود ياسين: «وحتى لو لا قدر الله إنسان ضِعف وعمل كده وربنا أنقذه لا ينشر هذا، ويستغفر الله كثيرًا، ويذهب لدكتور نفسي، صفحات السوشيال الميديا لها تأثير سلبي جدًا على عقول ضعاف النفوس، اتقوا الله ولا تجهروا بالمعاصي ربنا يشفي ويهدي الجميع لما يحب ويرضى، وقال الله تعالى: لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمً».

رانيا محمود ياسين توجه رسالة لوالدها

ووجهت رانيا محمود ياسين، في وقت سابق، رسالة إلى والدها الفنان الراحل محمود ياسين، على حسابها بموقع فيس بوك، مستعينة بصور من مشاهده في فيلم الجلسة سرية، قائلة: «أبي وأفتخر، فعلًا دروس عظمة في ريأكشنز أوسكار والله العظيم طول عمري من وأنا طفلة بنبهر بالمشهد ده بالرغم إنِ كنت لسه ما مثلتش لكن كنت بنبهر وبتأثر جدًا بأدائه الرائع بالتعبير عن صدمته بالخيانة دون أن ينطق حرفًا عبقري الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته يا رب».