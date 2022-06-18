بتمثال لآلهة النيل وورش.. متاحف مصر تحتفل باليوم العالمي لمكافحة التصحر

على هامش الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر الذي يوافق 17 يونيو، والذي يأتي هذا العام تحت شعار «النهوض من الجفاف»، أعلن قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار تنظيم عدد من الفعاليات النوعية والتوعوية وعمل منشورات للتوعية بهذا اليوم على مدار الأسبوع.

ورش توعوية بمتحف المركبات

ونظم القسم التعليمي بمتحف المركبات الملكية ضمن برنامج مبادرة «حكايتك من متحفك»، برنامجا متكاملا للتعريف باليوم العالمي لمكافحة التصحر، وشمل برنامج عددا من الفعاليات والأنشطة التوعوية والإرشادية للزوار والعاملين بالمتحف على حد سواء، حيث بدأت الفعاليات بمحاضرة لسيد خطاب مفتش آثار وحدة التوعية الأثرية والتواصل بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية بعنوان: «الحياة الزراعية في مصر وتطورها في خلال العصور الإسلامية» كما تم تنظيم ورشة تطبيقية عملية مبسطة لمجموعة من الأطفال من أصدقاء التربية المتحفية لبعض الزراعات وكيفية الاعتناء بها.

وفي سياق متصل، أعلن المتحف القبطي عرض مجموعة من القطع التي تؤرخ للزراعة وأهمية النيل في العصر القبطي والروماني، ومن ضمن القطع التي ألقى المتحف الضوء عليها تمثال نصفي من الحجر الجيري يصور الآلهة نيلوس بخلاف مجموعة من الأطباق الرومانية التي تحوي زخارف نباتية لمختلف النباتات التي كانت تزرع على ضفاف النيل.

نيلوس وكيف أعاد لمصر النماء

وقال الدكتور مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار: «لعب نهر النيل دورًا مهما في مصر لحمايتها من الجفاف والتصحر عبر كل الأزمان وله مكانة خاصة في حياة المصريين، لذا وبالتزامن مع اليوم العالمي للتصحر حرصنا على تنظيم عدد من الفعاليات بالمتاحف ومنها متحف الوادي الجديد والذي يضم قطعا أثرية من صحراء الواحات ولأن شعار اليوم هو النهوض من الجفاف عرض المتحف القبطي العديد من المقتنيات الفريدة التي تصور الحياة النيلية، ومن بينها تمثال المعبود نيلوس (نهر النيل كما صوره الإغريق والرومان) يرجع إلى القرنين الثالث والرابع الميلادي وهو من الحجر الجيري من مدينة أهناسيا بمحافظة بني سويف.