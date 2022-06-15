«حماة وطن»: مصر تتصدر المشهد الدولي في تمكين الشباب ومواجهة قضايا البيئة

قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، إن مؤتمر البرلمانيين الشباب، الذي جرى عقده في مدينة السلام بشرم الشيخ، جرى الحديث فيه عن كيفية تعامل مختلف الدول مع الوضع الحالي، «الدول المتقدمه التزمت بالتمويل، فيما يخص بناء محطات الكهرباء وغيرها».

الدول المتقدمة خصصت 100 مليار دولار سنويا

أضاف «شلبي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه من المفترض أن تقدم الدول المتقدمة للدول النامية 100 مليار دولار سنويا، من أجل مواكبة التغيرات المناخية، التي يعاني منها كل دول العالم.

أهمية ظاهرة المناخ ومدى تأثيرها على مصر

واستطرد: «مصر أصبحت تتصدر المشهد الدولي حاليا في تمكين الشباب ومواجهة قضايا البيئة، واهتم المؤتمر بعملية المناخ وحقوق الإنسان، ودور البرلمان في العملية التشريعية والرقابية، فيما يخص المناخ، اللي كان مسيطر على المؤتمر فكرة التمويل للدول النامية».

وأوضح أن الوفد المصري في مؤتمر البرلمانيين الشباب، تحدثوا عن أهمية ظاهرة المناخ ومدى تأثيرها على مصر ونهر النيل، وتم الإشارة للتصرفات الإحادية من جانب إثيوبيا، «أحنا عندنا حاجات أساسية كملف رئيسي للمؤتمر، وكان فيه الكثير من الرسائل للتعامل مع العديد من الأمور».