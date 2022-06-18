الآثار تبدأ عملية تطوير شاملة لحديقة المتحف المصري في التحرير

تشهد الحديقة المتحفية في المتحف المصري بالتحرير، عملية تطوير شاملة في إطار خطة وزارة السياحة والآثار، لتطوير وإعادة تأهيل المتحف الأعرق والأقدم في مصر.

ونقلت أغلب الآثار الثقيلة من الحديقة المتحفية، ووضعت أسوار تعزل منطقة العمل بالكامل عن زوار المتحف الذي يباشر عمله بشكل طبيعي في استقبال الزوار طوال أيام الأسبوع من التاسعة صباحا وحتى الخامسة عصرا.

رفع كفاءة خدمات الزائرين

وقال مصدر بوزارة السياحة والآثار، إنّ تطوير الحديقة يأتي ضمن مشروع شامل تقوم به وزارة السياحة والآثار ممثلة بقطاع المتاحف؛ لتطوير المتحف المصري الأعرق بين المتاحف المصرية، ورفع كفاءة خدمات الزائرين به وعمل تطوير داخلي شامل للحوائط والأرضيات وإعادتها لألوانها الأصلية التي كانت عليها عند افتتاح المتحف منذ أكثر من 120 عامًا، حيث تم الانتهاء من أعمال العرض المتحفي مؤخرًا في 3 قاعات، وإضافة سيناريو عرض جديد يكمل بعض الصور واللوحات غير المكتملة ومنها لوحة طيور الفيوم الشهيرة، وعرض شرح لبعض القطع عن طريق وضع لوحات مستوحاة من المعابد والمقابر الفرعونية تشرح استخدامات تلك القطع عند المصري القديم.

خطة تطوير شاملة

وتشمل أعمال التطويرمدخل الحديقة المتحفية، إعادة تأهيل المدخل ليناسب ذوي الهمم وعمل منحدرات لتناسب مقاعد ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير مقاعد لاستراحة الزوار، ومظلات تتناسب مع التصميم المعماري للمتحف، وزيادة عدد المقاهي والمطاعم لتقديم خدمات لزوار المتحف بعد انتهاء زيارتهم.

سيناريو عرض متحفي جديد

كما تشمل أعمال التطوير عمل سيناريو عرض للقطع الأثرية، خاصة بعد خروج عدد كبير منها للعرض على الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير، بخلاف تنظيف القواعد الحجرية للتماثيل المعروضة بالحديقة، وإجراء الترميم الدقيق للوجهات الرخامية، وتدعيم أعمال عزل النافورة الموجودة في الحديقة؛ لمنع تسريب المياه خارجها، تنظيف وترميم وصيانة المظلات والقبة بسطح المتحف.