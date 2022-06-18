شركة القلعة: حكم حبس أحمد هيكل ابتدائي.. صدر دون علم أو حضور ممثلينا

أصدرت شركة القلعة للاستشارات المالية بيانًا بشأن ما تداولته بعض المواقع عن صدور أحكام ضد ممثلي شركة القلعة للاستشارات المالية، قائلةً إن تلك الأحكام ابتدائية غيابية بشأن نزاع تجاري صدرت دون علم أو حضور الشركة أو ممثليها، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بشأن تلك الأحكام، مؤكدةً اتخاذ جميع الخطوات القانونية تجاه ما قام به علي بن حسن علي دايخ من إجراءات بشأن ذلك النزاع.

الشركة: اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقها

ونوهت الشركة إلى أن محاولات التركيز إعلاميا على اسم شركة القلعة أو رئيس مجلس إدارتها الدكتور أحمد محمد حسنين هيكل لن يثنيها عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقها وحقوق مساهميها، كما تؤكد الشركة أن لديها الملاءة المالية الكافية التي تمكنها من تنفيذ ما قد تؤول إليه تلك النزاعات.

الشركة: نعمل في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية بمصر وإفريقيا

وتابع البيان: «تعمل شركة القلعة (كود البورصة المصرية CCAP.CA) في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية بمصر وإفريقيا، حيث تركز على إقامة المشروعات المسؤولة ذات المردود الإيجابي المستدام على الاقتصادات والمجتمعات المحيطة بأعمالها، وذلك في قطاعات استراتيجية تتضمن الطاقة، والأسمنت، والأغذية، والنقل واللوجيستيات، والتعدين والطباعة والتغليف».