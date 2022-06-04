أحمد هيكل: الحكومة تشجع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات إضافية

قال الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، إنّ هناك تشجيعًا من الحكومة المصرية للقطاع الخاص وخلق فرص أكثر لمشاركة القطاع في جهود التنمية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم السبت، أنّ الحكومة تعمل على تشجيع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات إضافية وهناك تجاوب مع الحكومة في هذا التوجه.

اجتماعات مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية

جاء ذلك على هامش مؤتمر منتدى القطاع الخاص، الذي يعقد لأول مرة على هامش اجتماعات مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي 2022 المقامة خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو الجاري بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف هيكل، سنعمل خلال الفترة المقبلة على استثمارات إضافية داخل شركات المجموعة التسعة؛ من أجل إنجاح هذه التوجه من الدولة بدعم القطاع الخاص من خلال استثمارات جديدة.

الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي

كانت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والدكتور محمد الجاسر رئيس مجلس محافظي البنك، قد افتتحا الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية في دورتها الـ47؛ والتي تنعقد هذا العام بشرم الشيخ خلال الفترة من 1-4 يونيو 2022؛ تحت شعار «بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة» برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك والبالغ عددها 57 دولة.

شارك في فعاليات الاجتماعات ممثلون عن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وممثلو البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات رجال الأعمال والاستشاريين من الدول الأعضاء.