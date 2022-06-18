«التشييد والبناء»: بنك التنمية الأفريقي يضخ 170 مليار دولار سنويا للبنية التحتية

قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، إن بنك التنمية الأفريقي يضخ سنويا 170 مليار دولار لإنشاء مشروعات البنية التحتية، كما وأن الدول الأفريقية في حاجة ماسة لإنشاء 10 ملايين وحدة سكنية منخفضة التكاليف بشكل سنويا، دون المتوسط أو الفاخر، «محتاجين بنية تحتية بشكل رهيب وإحنا حريصين أن عدد شركاتنا تزيد بين فترة والأخرى».

عبدالعزيز: الطرق عايزة الإمكانيات والصرف عليها

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن وسائل النقل البري والبحري للمواد الخاصة بالمقالاوت والتشييد باتت أقل مما كانت عليه بين مصر والدول الأفريقية، وهناك طرق جرى تخطيطها من أجل ربط دول القارة الأفريقية بعضها ببعض، «الطرق عايزة الإمكانيات والصرف عليها حتى يتم تفعيل حركة التجارة بين الدول الأفريقية».

عبدالعزيز: اتفقنا مع كوت ديفوار على 9 مشروعات

وتابع: «آخر حاجة عملناها لما جه وزير الإسكان في كوت ديفوار وعملنا مقابله ليه بالشركات المصرية العاملة في العاصمة الإدارية، فوجئت أنه نده على السفير الخاص بهم في مصر وأخبره بضرورة إحضار المهندسين المصريين للاتفاق على 9 مشروعات في مختلف المجالات».

وأوضح أن هناك وفدا سيوقِّع عقودا بـ15 برجا و20 ألف وحدة سكنية ومحطة طاقة شمسية و2000 قرية في الدورة الأفريقية لكرة القدم في كوت ديفوار عرضوا علينا تنفيذ 4 فنادق حتى يمكنهم استضافة الدورة في عام 2023.

وتابع: «في الكونغو عملنا مشروعات أخرى كبرى، وجاء رئيس الكونغو إلى مصر وحضر رسم توقيع مذكرات تفاهم في البناء بأكثر من مجال في الكونغو، وبدأنا العمل هناك بالفعل».