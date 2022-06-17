بريد الوطن .. تحديات الأمن الغذائي في أفريقيا

الحل للأمن الغذائى لأفريقيا هو مساعدتها للرى بالمياه الجوفية فى مواسم الجفاف بمناسبة «يوم أفريقيا»، تعتمد بلاد القارة الأفريقية على المطر فى الزراعة، وذلك فيما عدا مصر وجنوب أفريقيا. ويبذرون الحبوب بعد حرث الأرض وينتظرون الغيث من السماء، ولا يقومون فى الأغلب بالتسميد. وقد رأيت بنفسى أراضى مزروعة جنوب الخرطوم بالذرة، وإنتاج الفدان نصف أردب فقط فى الموسم، فى حين فى مصر يصل إنتاج الفدان إلى 30 أردباً، لأنه يعتمد على الرى طوال الموسم. والآن توجد مجاعة فى الصومال لعدم نزول المطر بما يكفى للزراعة على مدى الأربعة أعوام الماضية. ويوجد مصدر دائم فى السودان للمياه من باطن الأرض، وعلى بُعد 2 متر فقط ونوعيتها جيدة جداً، وتقريباً تماثل مياه النيل، لأنها منه نتيجة الفيضانات أو التسريب المستمر من الترع. وللأسف تعتمد الدول المانحة على إرسال فوائضها من الحبوب والدقيق إلى الدول الأفريقية، ولا تحاول أن تحل لها المشكلة جذرياً بمساعدتها على حفر طلمبات لضخ مياه جوفية للزراعة، وليس للشرب فقط. ولا أظن أنها لا تعرف الحل، وإنما لا تريد منها الزراعة خوفاً من منافستها فى الأسواق العالمية، وخفض أسعارها من الحبوب.

محمد سعد عبداللطيف

كاتب مصرى وباحث فى الجغرافيا السياسية

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