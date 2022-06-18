سياسي بريطاني يدعو محمد صلاح للتوسط في قضية راشفورد ضد طالب الشرقية

دعا كايد عمر غياظة، القيادي بحزب العمال البريطاني، نجم كرة القدم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي إلى التوسط لحل الدعوى القضائية المقدمة من ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشيستر يونايتد ضد الطالب المصري المنحدر من محافظة الشرقية وحل القضية وديا وبعيدا عن القضاء.

وكان ماركوس راشفورد نجم مانشيستر يونايتيد أرسل 10 محامين الى جمهورية مصر العربية لمقاضاة طالب مصري من أبناء محافظة الشرقية يتهمه اللاعب الدولي بتوجيه شتائم عنصرية ضده عبر مواقع الإنترنت أو التواصل الاجتماعي.

كايد عمر: العبارات العنصرية لا تعبر عن الثقافة العربية أو المصرية

وقال السياسي البريطاني العربي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن من حق اللاعب ان يدافع عن نفسه وأن يحاسب الشاب المصري على الإساءة له، وأي عبارات عنصرية مرفوضة ولا تعبر عن الثقافة العربية أو المصرية وهي مدانة تماما.

وأضاف عضو العمال البريطاني، أنه حسب متابعته، فإن اللاعب راشفورد لديه قناعة بأن ما كتبه الطالب المصري كتابات مسيئة بها طابع العنصرية، مشددا على أن أي تصريحات عنصرية ضد لاعب فريق إنجلترا الدولي بسبب لون بشرته مدانة بكل العبارات.

لا بد من تدخل محمد صلاح بما يملك من تأثير داخل بريطانيا

وقال كايد عمر إن لاعب مانشيستر يونايتد لديه المال والحق في الدفاع عن نفسه، ومن السهل بالنسبة له أن يرفع قضية ويتابعها إلى النهاية، معتبرا أن الطالب المصري لم يكن بالذكاء ليصرح بعبارات مسيئة سواء كانت مقصودة أو بسبب قلة الخبرة حتى يدخل مثل هذه المحادثة و بالتالي المعركة الخاسرة.

وقال القيادي العربي والسياسي البريطاني إن حل القضية في أن يتدخل النجم المصري محمد صلاح، بما يتمتع من تأثير داخل بريطانيا، وأن يتوسط ويقدم اعتذار للاعب ماركوس راشفورد، متمنيا أن يقبل الاعب الاعتذار وأن يتم حصر الموضوع.

وفي ختام تصريحاته، قال كايد عمر: «نصيحتي للشباب الانتباه وعدم إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والابتعاد عن التنمر و العبارات العنصرية والتي يمكن أن تصل بهم إلى عواقب وخيمة».

تفاصيل الدعوى القضائية من راشفورد ضد طالب الشرقية

وتم تحرير دعوى جنح ضد الطالب المصري بتهمة السب والقذف بحق اللاعب ماركوس راشفورد، واتهما الطالب باستخدام عبارات مسيئة ضد اللاعب عبر إحدى صفحاته الرسمية.

واتهم الطالب باستخدام عبارات ذات طابع عنصري عبر منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت، وهو الأمر الذي يجرمه القانون، فيما صرح محامي الطالب بأن اللاعب أرسل 10 محامين للترافع في القضية، ما أثار تعجب المحكمة.