سمية الخشاب تدعم راشفورد ضد الطالب المصري: «خلي السوشيال ميديا ترتقي»

أعلنت الفنانة سمية الخشاب، دعمها للاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ماركوس راشفورد، ضد طالب بكلية طب علاج طبيعي بجامعة القاهرة، بعد اتهام الأول للأخير بتوجيه شتائم له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم قرر مقاضاته.

وكتبت سمية الخشاب، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر: «اللي عمله راشفورد تصرف صح، وهيخلي أي شخص على السوشيال ميديا يفكر مليون مرة قبل ما يكتب تعليق مش كويس أو يشتم، خلي السوشيال ميديا ترتقي شوية وتبقى طاقة إيجابية بس».

اللي عمله راشفورد تصرف صح وهيخلي اي شخص علي السوشيال ميديا يفكر مليون مره قبل ما يكتب تعليق مش كويس او يشتم، خلي السوشيال ميديا ترتقي شويه وتبقي طاقه ايجابيه بس — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) June 18, 2022

سمية الخشاب: العنصرية مثل التحرش

ونشرت سمية الخشاب تغريدة أخرى، كتبت فيها: «أي شخص عنصري يعتبر زيه زي المتحرش ويستاهل عقوبة».

اي شخص عنصري يعتبر زيه زي المتحرش ويستاهل عقوبه — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) June 18, 2022

وتفاعل عدد من متابعي سمية الخشاب مع تغريداتها، وحرص عدد كبير منهم على تأييدها، والتأكيد على ضرورة أن يكون هناك استخدام جيد للسوشيال ميديا، وعدم توجيه السباب للآخرين حتى لو كان في دولة أخرى.

وفي الساعات الماضية، قرر راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، الملاحقة القضائية لـ شاب مصري من محافظة الشرقية، ويدرس بكلية علاج طبيعي جامعة القاهرة، بسبب توجيهه السباب والشتائم لللاعب عبر السوشيال ميديا.

راشفورد يقاضي طالب مصري بسبب الإساءة

ودفع راشفورد، بـ 10 محامين للجوء إلى المحكمة ضد الطالب بعد تأكده من أن الطالب المصري نشر عبارات مسيئة، واستخدم كلمات عنصرية من خلال حسابه الإلكتروني.

ووجّه محامو راشفورد، اتهامات للطالب المصري بالعنصرية واستخدام الألفاظ النابية، والإساءة والتنمر على لاعب مانشستر يونايتد، والتحريض العنصري ضده، والسخرية والحط من شأنه.