ما هو جواز السفر الدبلوماسي؟.. لن يمنح محمد صلاح حصانة و«الداخلية» جهة الإصدار الوحيدة

اهتم كثير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بالبحث عن جواز السفر الدبلوماسي، وذلك بعد أن صرح مصدر مطلع لموقع «الوطن سبورت» بأن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي يدرس تقديم طلب للجهات المختصة بمنح اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر لكرة القدم وليفربول الإنجليزي جواز سفر دبلوماسي، كنوع من التكريم له.

ويمنح جواز السفر الدبلوماسي لرئيس الجمهورية، وأسرته ورؤساء الجمهورية السابقين ونواب رئيس الجمهورية الحاليين والسابقين، ورئيس الوزراء ورؤساء الوزراء السابقين ورئيسا مجلس النواب والشيوخ، والحائزين على قلادة النيل من المواطنين المصريين، وبعض الفئات الأخرى.

كيف يحصل محمد صلاح على جواز السفر الدبلوماسي؟

في هذا السياق، قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن جواز السفر الدبلوماسي يتم البت فيه من قبل وزير الداخلية، وهو الذي يحدد الأشخاص الذين لهم الحق في حمل هذا النوع من جوازات السفر، لافتا إلى أن دور وزارة الخارجية هنا يكون إصدار الجواز فقط.

وأوضح «حليمة»، في اتصال هاتفي لـ«الوطن»، أن جواز السفر الدبلوماسي يعطي لحامله حرية حركة، كما يتيح له الحصول على التأشيرات بشكل أسهل، بالإضافة إلى إنه يعكس نوع من الأهمية والمكانة لحامله وأنه شخصية متميزة في الدولة المعنية.

هل يمنح جواز السفر الدبلوماسي محمد صلاح حصانة؟

وبسؤاله عما إذا كان جواز السفر الدبلوماسي سيمنح محمد صلاح حصانة دبلوماسية، قال السفير صلاح حليمة، إن هذا الأمر يقترن بشروط، فحامل جواز السفر الدبلوماسي لا يتمتع بحصانة إلا إذا كان سفيرا أو أحد أفراد البعثة الدبلوماسية في دولة ما أو أحد العاملين في السفارة.

ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن هناك أنوع أخرى من جوازات السفر غير الجوازات العادية وغير جواز السفر الدبلوماسي، مثل جواز سفر المهمة أو جواز السفر الخاص، وهذا الجواز يكون حسب المهمة وطبيعتها ومؤقت بها، ربما تكون مدته سنة، مؤكدا أن هذا النوع من الجوازت لا يعطي لحاملها حصانة.