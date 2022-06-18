أول تعليق من اتحاد المصريين في بريطانيا على قضية راشفورد وطالب الشرقية: «بلاش تعنت»

أكدت المهندسة ميرفت خليل رئيس اتحاد عام المصريين في بريطانيا، رفضها لما قام به الطالب المصري الذي يعيش في محافظة الشرقية ضد اللاعب ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتيد الإنجليزي في حال ثبت بالفعل أنه قام بأي كتابات تتضمن تعبيرات عنصرية.

وشددت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على أن الاتحاد العام للمصريين في بريطانيا لن يعتذر للاعب الإنجليزي راشفورد بغرض إنهاء هذه القضية، مؤكدة أن الاتحاد لن يفعل ذلك، وأنه من حق اللاعب أن يسلك المسار القانوني.

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وأضافت أن الواقعة يحب أن تكون درسا لمن يرتادون مواقع التواصل الاجتماعي، وأن يتعلموا أن هناك قواعد يجب احترامها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وليس من حق أي شخص أن يتجاوز في حق الآخر.

إساءة استخدام مواقع التواصل لا يندرج تحت حرية الرأي

وقالت خليل، إن إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الصورة لا يندرج تحت حرية الرأي والتعبير؛ فهي متاحة طالما لا تمس كيان أو حرية أي شخص آخر.

وأشارت إلى أن التعامل مع قضايا الإنترنت في بريطانيا بشكل عام، يكون من خلال إرسال الشرطة البريطانية عند استقبالها أول بلاغ بالتعدي باللفظ في وسائل التواصل الاجتماعي، خطاب تحذير له ولا يكون هناك قضية طالما الأمر متعلق بأول بلاغ من الشخص المتضرر من الفعل.

ولفتت إلى أنه في حال تكرار الفعل، فإن الأمر في هذه الحالة يمكن أن يتحول إلى قضية، متسائلة عن أسباب إصرار راشفورد على مقاضاة هذا الشاب المصري كما لو كان لم يتعرض لإساءات من أي شخص آخر.

وفي ختام تصريحاتها، قالت رئيس اتحاد عام المصريين في بريطانيا: «لا علاقة لنا بهذا الأمر، شخص رأى أن هناك تجاوز بحقه، من حقه أن يتحرك ضد ذلك ويتخذ رد الفعل المناسب، ولكن بشرط ألا يكون هناك تعنت في الأمر».

وتابعت: «القانون في بريطانيا يقول إنه يتم تحذير الشخص أولا لمن يرتكب مثل هذه المخالفات، إنما فكرة تصعيد راشفورد الأمر بإرسال 10 محامين من حقه إذا كان هذا الطالب المصري كتب هذه العبارات المسيئة ضده أكثر من مرة متعمدا واستمر في ذلك».

10 محامين لمقاضاة الطالب المصري

وشهدت قضية راشفورد ضد الطالب المصري المقيم بمحافظة الشرقية، تطورا مثيرا عندما أرسل لاعب اليونايتد 10 محامين عبر وكيل له إلى مصر لمقاضاة الطالب المصري بحسب ما صرح محامي الأخير.

ويتهم اللاعب الإنجليزي الطالب المصري بالإساءة له عبر الإنترنت، وتوجيه عبارات له تحمل طابع العنصرية، وهي بالتأكيد إن صحت يعاقب عليها القانون.