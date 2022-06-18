«أبو اليزيد»: لدينا 600 ألف فدان بنجر تنتج 1.8 مليون طن سكر سنويا

نفى الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر، ارتفاع أسعار كيلو السكر إلى 40 جنيها، إذ ذكر أن سعر كيلو السكر التمويني 10.5 جنيه، والسكر الحر يتراوح بين 12 إلى 13 جنيهًا، موضحًا أن هناك 600 ألف فدان بنجر تنتج 1.8 مليون طن سكر سنويًا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تستهلك سنويًا من 200 إلى 300 ألف طن سكر خام يتم استيراده من البرازيل، ليعاد تكريره في المصانع الوطنية ويتم طرحة بالسوق، مؤكدًا أن مصر لن تتأثر بتقليل الهند لصادراتها من السكر.

احتياطي استراتيجي من السكر يكفي 6 أشهر

وأضاف «أبو اليزيد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على شاشة «صدى البلد»، أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من السكر يكفي 6 أشهر، كما أنه لا نية لزيادة أسعار السكر في الفترة المقبلة، إذ أن الدولة تعمل على توفيره في المجمعات الاستهلاكية ومحلات التموين.

وأوضح أن مصر من الدول التي لديها اكتفاء ذاتي بنسبة 87% من السكر، فضلًا عن أن الدولة تسير وفق خطة مدروسة للحفاظ على معدلات إنتاج السكر، ووضعت خطة محكمة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.

سبب الاستهلاك الكبير للسكر

وأوضح رئيس شركة الدلتا للسكر أن سبب الاستهلاك الكبير للسكر يرجع إلى اعتماد العمالة بصورة أساسية على «كوب الشاي»، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بإتاحة السكر حتى لا تحدث أزمات في السلع الأساسية، مؤكدا أن ما يردد من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة أسعار السكر لا أساس لها من الصحة.