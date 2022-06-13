الخدمة الوطنية: 3 مصانع في توشكى لإنتاج السكر والتمور والأخشاب

قال اللواء أركان حرب وليد أبوالمجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إنّ مشروعات الأمن الغذائي التي كُلّف بها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تعتمد على التكامل بين المشروعات الزراعية والصناعية، ويتم فيها مراعاة سلامة المنتج الغذائي.

مشروعات زراعية وصناعية

وتابع مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، خلال كلمته في افتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ من بين تلك المشروعات، مشروع التوسعات المستقبلية بالمرحلة الثانية بشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات، والمقرر افتتاحه في المستقبل القريب، بإدخال مصانع جديدة لمنتجات الألبان والحلاوة الطحينية، مجهزة بأحدث المعدات وخطوط الإنتاج، إضافة إلى معمل مركزي لإجراء التحاليل الدوري.

مصنع منتجات البطاطس بإجمالي إنتاج 10 أطنان في الساعة

وأضاف أبوالمجد، أنّ هناك أيضا مشروع إنشاء مصنع منتجات البطاطس بشرق العوينات بطاقة إنتاجية قدرها 10 أطنان في الساعة، وبطاقة تخزينية هي الأكبر في مصر بإجمالي 134 ألف طن تبريد وتجميد، وتكنولوجيا أمركية وأوروبية، وبالتعاون مع القطاع الخاص.

مشروعات جنوب الوادي

وتابع مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: «لدينا مشروعات جديدة في جنوب الوادي بتوشكى تضم 3 مصانع، الأول للتمور بطاقة 10 أطنان في الساعة بتكنولوجيا إيطالية، ومصنع لإنتاج الأخشاب من جريد النخل بطاقة إنتاجية قدرها 120 ألف متر مكعب سنويا بالتعاون مع شركة ألمانية، وجار حاليا التفاوض لإنشاء مصنع لإنتاج السكر من البنجر وقصب السكر بطاقة إنتاجية قدرها 500 ألف في العام».