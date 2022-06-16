سعر السكر في التموين لشهر يونيو 2022.. «اعرف بكام عند التاجر والمستهلك؟»

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على ثبات سعر السكر في التموين، والذي يصرف حاليا للمواطنين حاملي البطاقات التموينية، إذ تشهد تلك السلعة بداية من العام الجاري استقرارا في السعر، دون زيادة ضمن قائمة السلع التموينية التي تضخها الوزارة لمخازن الجملة التابعة لها، ومنافذ بقالي التموين.

ما هو سعر السكر في التموين للتاجر والمستهلك؟

ويختلف سعر السكر في التموين بالنسبة للمستهلك حامل البطاقة التموينية، عن سعر السكر الذي يصرف للبقال أو التاجر التمويني، إذ تقر وزراة التموين والتجارة الداخلية هامش ربح ربع جنيه للبقال في السلعة التموينية، ويحصل البقال على كيس السكر من مخزن الجملة بسعر 10.25 جنيه، في حين يحصل عليه المستهلك على بطاقة التموين بسعر 10.50 جنيه.

حصة بطاقة التموين من السكر

وتختلف حصة بطاقة التموين من أكياس السكر بحسب عدد الأفراد المدرجين عليها والمستحقين للدعم التمويني، إذ أنه بناء على قرار وزاري من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية فإن كل فرد مقيد على بطاقة التموين مستحق له كيسين من السكر شهريا بحد أقصى أو بحسب احتياجه، إذ تحصل البطاقة المدرج عليها 4 أفراد على عدد 8 أكياس من السكر، في حين تحصل البطاقة المدرج عليها 3 أفراد على 6 أكياس سكر، أما البطاقة المقيد عليها فرد واحد فتحصل على كيسين من السكر طوال الشهر.

وتستمر حاليا مخازن الجملة والبالغ عددها 1500 مخزن على مستوى الجمهورية، في ضخ السلع التموينية لمنافذ البقالين وفروع المجمعات الاستهلاكية من أجل إتاحة وتوفير السلع أمام المواطنين طوال الشهر لصرف مقرراتهم التموينية.