وفاة الإعلامي اللبناني كريم الجميل.. وإقامة العزاء على يومين

توفي، صباح اليوم، الإعلامي كريم الجميل، كما أعلن نقيب الصحفيين اللبنانيين جوزيف القصيفي في بيان صحفي له.

وقال البيان: «هزمه المرض الفتاك، نهش منه الجسد، لكنه عجز عن نهش روحه الوثابة، وهو الشاب الطموح، المثقف، المبادر، الذي يضج حيوية واندفاعا في سبيل الآخرين، علماني مؤمن، تحصن بمَلَكَة الانفتاح، وتمرس في مد خطوط التواصل، وكان سلاحه الحوار وبناء الجسور».

القصيفي: بغياب الجميل تنطوي صفحة مخطوطة بحبر الوفاء

وأشار إلى أن «بغياب الجميل تنطوي صفحة مخطوطة بحبر الوفاء، وموشاة بالموهبة، ومكارم الخلاق، ابكيه إلى جانب عائلته وأصدقائه وعارفيه، واحتفظ منه بذكريات لا يطمسها النسيان، تدل وقائعها إلى شخصيته الجاذبة، ومزاياه الإنسانية، وانحيازه الدائم إلى الضعفاء».

وفاة الراحل بعد صراع مع السرطان

وتوفي الراحل بعد صراع كبير مع مرض السرطان، وسيتم تشييع الجثمان غدا الأحد من لبنان، وبالتحديد من كنيسة مار ميخائيل في كفيا في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

وتستقبل الأسرة العزاء غدا الأحد بداية من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى السابعة مساء، ويوم الاثنين من الحادية عشر صباحا حتى السابعة مساء.