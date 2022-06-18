«الصحة العالمية» تسجل 2000 إصابة بجدري القرود وحالة وفاة منذ 6 أشهر

يواصل فيروس جدري القرود انتشاره في العالم وخاصة في الدول غير المتوطن بها المرض، إذ جرى رصد أكثر من ألفين حالة إصابة بالفيروس منذ بداية 2022 وحتى منتصف يونيو الجاري.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها، أنَّه تمّ الإبلاغ عن حالات جدري القرود من 42 دولة عبر خمس مناطق تابعة لها وهي: «أقاليم الأمريكيتين، وأفريقيا، وأوروبا، وشرق البحر الأبيض المتوسط، وغرب المحيط الهادئ».

«الصحة العالمية»: معظم الحالات قدمت من خلال خدمات الصحة الجنسية

وأشارت المنظمة إلى أنَّه تمّ الإبلاغ عن 2103 حالات مؤكّدة مختبريًا وحالة واحدة محتمل إصابتها بجدري القرود، بما في ذلك حالة وفاة واحدة، مشيرة إلى أن التحقيقات الوبائية جارية.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنَّ معظم الحالات المبلغ عنها في الفترة الأخيرة قد قدمت من خلال خدمات الصحة الجنسية أو غيرها من الخدمات الصحية في مرافق الرعاية الصحية الأولية أو الثانوية، مع تاريخ السفر في المقام الأول إلى بلدان في أوروبا وأمريكا الشمالية، أو بلدان أخرى بدلاً من السفر.

المنظمة: تأكيد إصابة واحدة بجدري القرود يعتبر تفشيا

ونوهت المنظمة، إلى أنَّ تأكّيد حالة واحدة من جدري القرود في بلد ما، يعتبر تفشيًا، موضحة أنَّ الظهور غير المتوقع لجدري القرود في عدة مناطق في ظل الغياب الأولى للروابط الوبائية بالمناطق التي أبلغت تاريخيا عن وجود جدري القرود، يشير إلى أنه ربما كان هناك انتقال غير مكتشف لبعض الوقت.

وتقيم منظمة الصحة العالمية، المخاطر على المستوى العالمي على أنها معتدلة بالنظر إلى أن هذه هي المرة الأولى، التي يتمّ فيها الإبلاغ عن العديد من حالات ومجموعات جدري القرود، بشكل متزامن في العديد من البلدان في المناطق الجغرافية المتباينة على نطاق واسع للمنظمة، متوازنة مع حقيقة أن معدل الوفيات ظل منخفضا في الفاشية الحالية.

رصد 98% من الإصابات خلال شهر مايو

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أنَّه تمّ الإبلاغ عن غالبية الحالات بنسبة 98% منذ مايو 2022، منوهة إلى أنَّ غالبية الحالات المؤكدة بنسبة 84٪ بإجمالي 1773 هي من الإقليم الأوروبي للمنظمة.

كما تمّ الإبلاغ عن 99٪ من حالات الإصابة في الرجال، موضحة أنه يجري وضع إرشادات مؤقتة لدعم الدول الأعضاء في إذكاء الوعي، المراقبة والتحقيق في الحالات وتعقب المخالطين، فضلا عن التشخيص المختبري والاختبار، الإدارة السريرية والوقاية من العدوى ومكافحتها و اللقاحات والتحصين ووالتواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع.