طالب ينتحر بشنق نفسه لمروره بأزمة نفسية بسبب وفاة والده في العمرانية

انتحر طالب بشنق نفسه بواسطة إيشارب داخل مسكنه في العمرانية، لمروره بأزمة نفسية بعد وفاة والده، حيث غافل أفراد أسرته وانتحر بشنق نفسه، وقررت النيابة تشريح الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

بداية البلاغ

وتلقى المقدم إسلام السيد، رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، بلاغا من مستشفى أم المصريين بوصول طالب يبلغ من العمر 15 سنة، جثة هامدة دون إصابات ظاهرية، عدا حز بالرقبة.

بسؤال أمه حارسة العقار وخاله وابن خالته، قرروا أن المتوفى انتحر شنقا بإيشارب، بسبب مروره باكتئاب على إثر وفاة والده، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا.

وأكدت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، عدم وجود شبهة جنائية، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث.