امتحانات الثانوية العامة في مطروح.. إجراءات احترازية وتشديدات أمنية

عقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اجتماعاً، اليوم الأحد، مع رؤساء لجان امتحان الثانوية العامة، بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ورئيس اللجنة الثلاثية، وصباح نصر الدين مدير عام الشؤون المالية والإدارية وعضو غرفة العمليات، لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، والمقرر انطلاقها غداً الاثنين 20 يونيو.

إجراءات احترازية في امتحانات الثانوية العامة بمطروح

وشدد وكيل تعليم مطروح خلال الاجتماع على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والمحافظة على انضباط العملية الامتحانية داخل اللجان، وعدم السماح للطلاب باصطحاب أجهزة الهاتف المحمول أو أي أجهزة الكترونية أخرى داخل مقر لجان سير الامتحان، سواء من الطلاب أو الملاحظين.

كما أكد ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتحقيق التباعد الاجتماعي الآمن بين الجميع، حرصاً على سلامة الطلاب وجميع العناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات.

توفير المناخ المناسب في لجان الثانوية العامة

ونبه وكيل تعليم مطروح على رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بضرورة ضبط النفس، وتوفير المناخ المناسب والهدوء كي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.

وأوضح «شحاتة» لرؤساء اللجان بضرورة توجيه الملاحظين للتأكد من قيام كل طالب بكتابة بياناته علي أوراق الإجابات الخاصة به «بابل شيت»، وكذلك أهمية تواجدهم في اللجان في تمام الساعة السابعة صباحاً، استعداداً لاستلام صناديق الأسئلة مع تواجد الملاحظين والمراقبين في الساعة الثامنة، وذلك لتنظيم دخول الطلاب بالتنسيق مع مسؤولي أمن اللجان، وتفعيل استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن أي أجهزة في حوزة الطلاب وذلك من أجل تحقيق الانضباط داخل اللجان الامتحانية.

وأكد على مسؤولي اللجان الامتحانية بضرورة سرعة التواصل مع غرفة العمليات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، والمتواجدة بالمديرية بصفة مستمرة، لمتابعة سير الامتحان والإبلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة لضمان حلها على الفور.