18 ألف طالب يبدأون ماراثون امتحانات الثانوية العامة في بني سويف غدا

يبدأ أكثر من 18 ألف طالب وطالبة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2021 /2022 داخل 53 لجنة على مستوى محافظة بني سويف، غدا الاثنين، وسط استعدادات مكثفة من قبل مديرية التربية والتعليم وغيرها من المديريات لتوفير كافة أوجه الاستعدادات اللازمة لخروج عملية الامتحانات بالشكل المطلوب.

تأمين الامتحانات

وقال محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إنه جرى توقيع بروتوكولات بين مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية، سواء مديرية الأمن أو الصحة أو التموين أو الكهرباء، لتوفير كل أوجه الاستعدادات اللازمة لخروج عملية الامتحانات بالشكل المطلوب، وضمان كل إجراءات التأمين لكافة مراحل أعمال الإمتحانات، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها، وتوفير المتطلبات كل في اختصاصه.

غرف عمليات لمتابعة سير الامتحانات في بني سويف

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى وجود إن هناك اتصال دائم بين غرفة عمليات التربية والتعليم والغرفة الرئيسية بالمحافظة والغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز لتلقى أية بلاغات عن سير الإمتحانات بالمدارس علي مستوي المحافظة، والعمل على سرعة حلها بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها.

توفير التيسيرات اللازمة لسير الامتحانات

وأضاف، أن هناك تكليفات لرؤساء المدن من محافظ بني سويف بضرورة المتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر كافة التيسيرات اللازمة، والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات، إضافة إلى تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين ورفع الإشغالات وذلك لتوفير الهدوء فى محيط لجان الامتحانات، في ظل تجهيز 14 مكان مؤهل لاستخدامها كإستراحات لرؤساء اللجان والمراقبين، قربية من اللجان السير، وتم توفير كافة وسائل الإعاشة والإقامة بها.