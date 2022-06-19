707 آلاف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2022 غدا

يؤدي نحو 707 آلاف و992 طالبًا وطالبة في الشعبتين «العلمية والأدبية»، امتحانات الثانوية العامة 2022، للمواد غير المضافة للمجموع، غدا الإثنين، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، على أن تبدأ امتحانات المواد المضافة للمجموع يوم 26 يونيو الجاري، وسط إجراءات احترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وللحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

استخدام عصا إلكترونية لتفتيش الطلاب لمنع الغش

أكّد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ الوزارة استعدت تماما لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، بدءا من صباح غدا الإثنين، في المواد غير المضافة للمجموع، وهي «التربية الدينية - التربية الوطنية - الإحصاء - الاقتصاد»، مضيفًا أنَّه سيتمّ استخدام عصا إلكترونية لتفتيش الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، لمنع الغش الإلكتروني.

وشدد وزير التربية والتعليم، على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات التي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية «التليفون المحمول - سماعات البلوتوث».

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 اختيار من متعدد

وقال وزير التربية والتعليم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنَّ أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022، لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، ستكون اختيار من متعدد ولن تحتوى على أي جزئيات مقالية، لافتًا إلى أنَّ جميع اللجان الامتحانية مُعقمة تماما ضد كورونا، للحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، موضحا أن غرفة العمليات المركزية ستتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات.

تحويل محاضر الغش إلى النيابة العامة

وأضاف شوقي، أنَّه سيتمّ تحويل محاضر الغش في امتحانات الثانوية العامة 2022، إن وجدت إلى النيابة العامة، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد «الطلاب الغشاشين»، منوهًا إلى أنَّه لن يسمح بالغش داخل اللجان، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جموع الطلاب، مؤكّدًا أنَّ الامتحانات لن تكون معقدة، وستعتمد على الفهم ونتاج التعلم، وليس الحفظ والتلقين والحشو.

2000 غرفة عزل كورونا بلجان الثانوية العامة

ومن جانبه كشف مصدر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لـ«الوطن» عن تجهيز 2089 غرفة عزل كورونا، داخل جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، بمختلف محافظات الجمهورية، كأجراء احترازي، لتقديم الدعم لأي طالب أو أي مشاركة في أعمال الامتحانات، يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن جميع اللجان الامتحانية معقمة تمامًا ضد الفيروس، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.