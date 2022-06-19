بوسي وشقيقتها المعتزلة نورا في أحدث ظهور لهما «صور»

نشرت الفنانة مي نور الشريف، صورة تجمعها بوالدتها الفنانة بوسي، وخالتها الفنانة المعتزلة نورا، وشقيقتها سارة نور الشريف، خلال الساعات الماضية، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، احتفالًا بعيد ميلاد نورا.

الفنانة نورا من مواليد برج الجوزاء

وكتبت مي نور الشريف، تعليقًا على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على «إنستجرام»: «حبايبي برج الجوزاء، خالتي نورا وسارة أختي حبيبتي، ربنا يسعد قلبكم ويحفظكم لينا منورين حياتنا».

وتابعت مي: «بحبكم فوق أي كلام ممكن يعبر، وممتنة لوجودكم في حياتي، كل عام وأنتم في أفضل حال والله حافظكم».

اعتزلت التمثيل في تسعينيات القرن الماضي

واعتزلت الفنانة نورا التمثيل في تسعينيات القرن الماضي، في عِز تألقها ونجاحها الفني، وقررت الاختفاء عن الساحة وارتداء الحجاب، وقدّمت ما يقرب من 90 عملًا فنيًا، منها «ضربة شمس، غاوي مشاكل، المحفظة معايا، صراع الأحفاد، أربعة في مهمة رسمية، زمن حاتم زهران، مهمة صعبة جدًا، الكيف، عنتر شايل سيفه».

ومن أشهر الشخصيات التي قدمتها ويتداولها رواد السوشيال ميديا، كان من خلال فيلم العار عام 1982، وتجسيدها شخصية «روقة» الزوجة الحنون التي توفر الونس والأمان لزوجها دون إزعاج أو متطلبات، أمام نور الشريف، حسين فهمي، محمود عبد العزيز، قصة محمود أبو زيد، إخراج علي عبدالخالق.