تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك مساء اليوم في الدوري

زادت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، خلال الدقائق القليلة الماضية، عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في القمة رقم 124 في الدوري المصري، والتي من المقرر انطلاقها، مساء اليوم، في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، و9 مساء بتوقيت السعودية، وسط غياب 5 لاعبين من جانب الفريق الأول للمارد الأحمر.

ونوضح في التقرير التالي تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها على ملعب استاد الأهلي والسلام، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تنشرها جريدة «الوطن» لقرائها على مدار الساعة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وفقا لما أعلن في وقت سابق، فإن من المقرر عرض مباراة القمة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، التي تملك النقل الحصري لمباريات الدوري المصري 2022، وجاء ترددها، كالتالي:

تردد أون تايم سبورت HD

تبث القناة عبر القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية

كما يمكن للجمهور متابعة المباراة من خلال تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية، التي يمكن تحميلها بالبحث عن التردد التالي:

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد الأرضي «التماثلي»: UHF9

- التردد الأرضي «الرقمي»: UHF32

تردد قناة أون تايم سبورتس On Time Sports 1

القمر: نايل سات

الجودة: SD

تردد القناة: 10853.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورتس On Time Sports 2

القمر: نايل سات.

الجودة: SD

التردد: 10853

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تشكيل الأهلي المتوقع

ومن المتوقع مشاركة في حارس المرمى محمد الشناوي، وفي خط الدفاع علي معلول، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمد هاني، وفي خط الوسط عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، وفي خط الهجوم أحمد عبدالقادر، محمد شريف، حسين الشحات «بيرسي تاو».