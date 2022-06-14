أيام قليلة تفصلنا عن مباراة دربي الدوري المصري، إذ أنه من المقرر أن يتم تنظيم مباراة الأهلي والزمالك يوم الأحد الموافق 19 يونيو الجاري، على ملعب استاد السلام، ما جعل الكثيرين من عشاق الناديين يبحثون عن رابط حجز تذاكر مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري، رغبة منهم في حضور تلك المبارة لتشجيع الفريقين.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير رابط حجز تذاكر مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري، حتى يستطيع الراغبون في حضور المباراة للذهاب والتشجيع، بالإضافة إلى موعد المباراة، كالتالي:

رابط حجز تذاكر مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري

- يقوم الراغب في حضور مباراه الأهلي والزمالك بالدخول عبر موقع «تذكرتي»، الخاص بحجز التذاكر من هنــــــــــــــــا.

- ثم بعد ذلك يقوم الراغب في حضور المباراة باختيار الأيقونة الخاصة بقسم الرياضة، والضغط عليها.

- ثم يتم الضغط على أيقونة «حجز» الموجودة أمام مباراة الأهلي والزمالك.

- وبعد الضغط على حجز، يقوم المستخدم بإدخال رقم حساب تذكرتي الخاص به وكلمة المرور والتي قام بإدخالها من قبل.

- ثم بعد ذلك يتم حجز التذكرة الخاصة بالمباراة مع تحديد الفئة التي يرغب بها المشجع.

موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري يوم الأحد المقبل الموافق 19 يونيو الجاري، في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، و9 مساء بتوقيت السعودية، و10 مساء بتوقيت الإمارات، و7 مساء بتوقيت تونس، و6 مساء بتوقيت جرينتش، على أن يتم تنظيم المبارة ليتم إقامتها على ملعب استاد السلام.