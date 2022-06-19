القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك من الكلمات التي تزداد معدلات البحث عنها خلال الساعات الأخيرة، إذ يستعد قطبا الكرة المصرية لمباراة القمة المؤجلة من الجولة 20 من بطولة الدوري المصري 2022، التي من المقرر أن تقام في الثامنة مساء غد الأحد.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتستعرض بوابة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء، القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز في السطور التالية:

تردد قناة أون تايم سبورتس

أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس، نقل مباريات الدوري الممتاز، ويمكن متابعة مباراة القمة من خلال ضبط تردد قناة أون تايم سبورتس كالتالي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة أون تايم سبورتس 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورتس الأرضية

التردد الأرضي (التماثلي): UHF9

التردد الأرضي (الرقمي): UHF32

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتنطلق صافرة الحكم معلنة بداية المباراة في الدوري الممتاز غدًا الأحد الموافق 19 يونيو، على ملعب السلام، في تمام الساعة 8 مساءً، الساعة 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت الإمارات.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ويحتل الزمالك صدارة الترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

يشار إلى أن مباراة الأهلي والزمالك تأتي المباريات المؤجلة في الجولة الـ20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في وجود غيابات بين صفوف اللاعبين، من بينهم علي لطفي، محمد عبد المنعم، أكرم توفيق، لويس ميكيسوني، عمار حمدي، بسبب الإصابة، وفق أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.