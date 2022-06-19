شوبير يكشف عن مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الزمالك بالقمة 124

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة في المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مع الزمالك، المحدد لها في الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب السلام، ضمن مؤجلات الجولة 20 لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال شوبير، خلال برنامجه «مع شوبير» الذماع عبر راديو «أون سبورت إف إم»: «المفاجأة المنتظرة في تشكيل الأهلي ستكون الدفع باللاعب كريم فؤاد بالجبهة اليمنى بدلا من محمد هاني، وذلك بسبب المغربي أشرف بن شرقي، جناح أيسر الزمالك الذي يفضل سامي قمصان، أن يواجهه كريم فؤاد لإجادته الواجبات الدفاعية عن محمد هاني».

وأكد شوبير أن محمد الشناوي سيعود لحراسة عرين الأهلي في اللقاء، وعلي معلول بمركز الظهير الأيسر بجوار ياسر إبراهيم الضامن مكانه بمركز قلب الدفاع وتتم المفاضلة بين الثنائي رامي ربيعة أو أيمن أشرف للعب بجواره.

لمزيد من التفاصيل من هنا