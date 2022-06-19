قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك.. 5 رسائل مهمة من «الإفتاء» للمواطنين

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك، اليوم، في تمام الساعة الثامنة، على ستاد الأهلي والسلام، وهي مباراة القمة الـ124، ولا شك أنّ الرياضة أخلاق، وهو الشعار الدائم لكرة القدم، مع ضرورة نبذ التعصب والابتعاد عنه لما يخلف أزمات ومشاحنات بين الجماهير.

نصائح دار الإفتاء

تستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز 5 نصائح لدار الإفتاء حول الرياضة وأخلاقها، قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك اليوم، والتي جاءت كالتالي:

- الابتعاد عن التعصب وسوء الأخلاق.

- أن تكون المنافسة شريفة.

تقبل النتيجة مهما كانت

- الرياضة مجال خصب لنشر الفضائل والقيم الحميدة كالجدية والانضباط، والعزيمة والصبر حتى بلوغ الهدف.

- الرضا عن النتيجة أيًّا ما تكون.

- أن يكون اللاعب قدوة للجماهير، فكلما اتسم لعبهم بالاعتدال والنظافة واتصف سلوكهم بالجدية دون عدوان.

دار الإفتاء: ممارسة الرياضة تنفع العقل والجسم معا

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن ممارسة الرياضة تنفع العقل والجسم معًا، وقد ورد في الأثر «عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمُ السِّبَاحَةَ وَالرَّمْيَ وَالْفُرُوسِيَّة»، وكلما ابتعدنا بالرياضة عن التعصب وسوء الأخلاق كانت وسيلةً للتنافس الشريف والتعارف والتعاون بين الدول والشعوب، مضيفا، أن الرياضة مجال خصب لنشر الفضائل والقيم الحميدة كالجدية والانضباط، والعزيمة والصبر حتى بلوغ الهدف، والرضا عن النتيجة أيًّا ما تكون.

رسالة دار الافتاء إلى اللاعبين

ووجهت دار الافتاء المصرية، نصيحة إلى اللاعبين، بأن يكونوا قدوة للجماهير في ملاعبهم قدوة للجماهير، فكلما اتسم لعبهم بالاعتدال والنظافة واتصف سلوكهم بالجدية دون عدوان؛ انعكس ذلك على الجماهير بالإيجاب.

ووجهت الافتاء رسالة إلى المصريين جميعًا دون استثناء، قائلة: «لنجعل الرياضة مجالًا لنشر القيم والأخلاق والصحة الجيدة في المجتمع كله فالعقل السليم في الجسم السليم».