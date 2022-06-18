تفاصيل واقعة منع طفل من اختبارات «الإسماعيلي» بسبب تيشيرت الأهلي

كشف محمد أحمد، والد الطفل كريم محمد، تفاصيل منع نجله من دخول اختبارات النادي الإسماعيلي بسبب ارتدائه تيشيرت النادي الأهلي، إذ ذكر أن لديه طفلين، أحدهما كان متوجه إلى نادي الإسماعيلي من أجل التوقيع مع النادي، والآخر هو كريم كان متوجه إلى النادي أيضًا ولكن من أجل إعادة الاختبار، مؤكدًا أن نجله الأكبر ذهب للنادي بتيشيرت برشلونة، فيما ذهب كريم مرتديًا تشيريت النادي الأهلي، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية له منذ قليل.

الوالد يرى تفاصيل الواقعة

وأضاف «محمد»، أنه أثناء دخول نجله كريم من بوابة نادي الإسماعيلي، فوجئ بمسؤول الأمن يتحدث معه بصوت مرتفع، وطالب كريم بخلع تيشيرت النادي الأهلي، لكن طريقة تحدث مسؤول الأمن مع نجله لم تكن لائقه: « على طول قولتلهم إحنا مش جايين نشحت منك»، مؤكدًا أن نجله اضطر إلى استعارة تيشيرت من أحد أصدقائه كي يتمكن من دخول الاختبار، لكنه لم ينجح، موضحًا أن هناك مسؤولين في النادي الأهلي تواصلوا معه بعد انتشار الفيديو على السوشيال ميديا.

مسؤول الأمن بنادي الإسماعيلي يرد على والد الطفل

فيما كشف «دسوقي»، مسؤول الأمن بنادي الإسماعيلي، وهو الذي منع الطفل من دخول اختبارات النادي بسبب ارتدائه تيشيرت النادي الأهلي، التفاصيل الكاملة، إذ ذكر أن الطفل جاء للنادي لإعادة اختبار القبول، وفوجىء بالطفل يرتدي تيشيرت النادي الأهلي فقال لوالده أن هناك زي موحد يجب أن يرتديه الذين يخضون الاختبار: «أنا معنديش مشكلة مع تيشرت الأهلي أو الزمالك أو غيرهم»، بل تعليمات يطبقها وفقا لسياسة النادي: «أخدت الطفل ووفرت له فانلة عشان يختبر بها».

مدير الكرة في نادي الإسماعيلي: سأتنباه كرويا

فيما علق حسني عبد ربه، نجم الإسماعيلي والمنتخب الوطني السابق، ومدير الكرة في نادي الإسماعيلي، على الواقعة، إذ ذكر «دائمًا أقول لا للتعصب، هذا طفل ليس له ذنب فيما يرتديه أنا مع ربنا وكلمة الحق لازم تتقال، احنا قولنا الاختبارات تكون بأي تي شيرت، سأنتظر الطفل في الأكاديمية غدًا عشان أقدم له الاعتذار، وسأتبنى هذا الطفل كرويًا، أحسن تي شيرت هيكون بكرة الساعة 8 الصبح في انتظاره، عايزين نربي أولادنا على التسامح وعدم التعصب».