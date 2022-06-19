«الخواجة مصري» مشروع تخرج لطالبات إعلام الزقازيق: يهدف لتنشيط السياحة

قالت أسماء عزوز، الطالبة بقسم الإعلام في كلية الآداب جامعة الزقازيق، إحدى الطالبات اللاتي شاركن في فيلم «الخواجة مصري»، وهو مشروع التخرج عن الأجانب المقيمين في مصر، إن هذه الفكرة مختلفة، حيث كان الطلاب يفكرون في تنشيط السياحة الداخلية، لذلك كان التفكير في الأجانب الذين تركوا بلادهم للعيش في مصر.

عزوز: الأجانب تركوا بلادهم لأن مصر سحرتهم بجمالها

وأضافت الطالبة بقسم الإعلام في كلية الآداب جامعة الزقازيق، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «الأجانب تركوا بلادهم لأن مصر سحرتهم بجمالها، في البداية كان الأمر صعبا لأنه تطلب السفر إلى أكثر من محافظة مثل الأقصر والإسكندرية والشرقية، لكننا كنا راغبين في التعرف على اتجاهات الأجانب».

مدربة باليه تعيش في مصر حققت حلمها

وتابعت إحدى الطالبات اللاتي شاركن في مشروع التخرج الخواجة مصري، «كل منهم له قصته وحياته الشخصية والسبب الذي دفعه إلى البقاء في مصر، فلدينا مدربة باليه وجدت أن حلمها في مصر وعملت على تحقيقه طيلة السنوات الماضية، ولدينا مواطن أمريكي اختار البقاء في الأقصر لأنها سحرته وأعجبته بشدة، ودائما ما يرتدي الجلباب الصعيدي ودائما ما يحرص على إبراز الحضارة المصرية القديمة في رسوماته».