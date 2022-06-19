محامي طالب الشرقية: أتعجب من سلوك دفاع لاعب مانشستر يونايتد

قال سيد سلامة، محامي الطالب المصري المتهم بسبب اللاعب الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، إن القضية منظورة أمام المحكمة ومحدد لها جلسة 7 يوليو 2022 أمام المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، مشيرًا إلى أن القضية ترجع إلى فبراير من العام الماضي، حيث تقدم أحد وكلاء اللاعب بشكوى وحققت النيابة في الواقعة وصدر لها أمر بالحفظ أكثر من مرة.

جنحة مباشرة مقامة من وكلاء راشفورد لمقاضاة الطالب

وأضاف محامي الطالب المصري المتهم بسبب الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «فوجئنا بأن هناك جنحة مباشرة مقامة من قبل وكلاء راشفورد لمقاضاة الطالب، وأعددت الدفوع القانونية المشترطة في مثل هذا المقام، ولدينا دفاع قوي جدا، فعندما يصدر أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، هل يجوز الرجوع إلى الاتهام مرة أخرى وتحريك دعوى قضائية؟! أعتقد أن الإجابة لا».

نحن أمام طالب في السنة الخامسة بكلية طب العلاج الطبيعي

وتابع محامي الطالب المصري المتهم بسبب الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد: «أتعجب من سلوك دفاع اللاعب، ولماذا يصر على إقامة دعوى مرة أخرى، ويؤثر عليه بهذا الشكل فكريا ونفسيا، فنحن أمام طالب في السنة الخامسة بكلية طب العلاج الطبيعي، ولو كان هناك دليلا في الورق لما حفظتها النيابة العامة، أنتم عاوزين إيه؟!».