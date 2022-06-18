الحبس والغرامة في حال إدانة طالب الشرقية بعد أزمته مع لاعب مانشستر يونايتد

حالة من الجدل أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج التليفزيونية، بعد تداول أزمة طالب الشرقية الذي يدعى محمد عصام، ولاعب مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، بعد أن حرر الطالب تعليقات ضد اللاعب، والتي اعتبرها الأخير عنصرية، فما كان منه إلا أن يرفع قضية ضده ووكَّل 10 محامين لمقاضاة الطالب، لذلك يتساءل الجميع ما هي العقوبة المنتظرة لطالب الشرقية؟

ما فعله طالب الشرقية يُعد سبا وقذفا

وتعليقا على ذلك، قال المحامي ياسر سيد، إن ما فعله الطالب في حق لاعب مانشستر يونايتد، يُعد سبا وقذفا عبر الإنترنت، لذلك فهي جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة طبقا للمواد من 302 حتى 310 من قانون العقوبات المنصوص عليها.

الحبس والغرامة عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت

وتابع «ياسر»، أن عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت ضمن قانون العقوبات، يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة مالية تقدر من 20 ألف جنيه حتى 300 ألف جنيه، مشيرا إلى أن ذلك يحدد حسب جسامة الفعل المذكور.

بداية الواقعة

تعود الواقعة إلى أن الطالب محمد عصام، طالب بكلية العلاج الطبيعي من محافظة الشرقية، كتب بعض التعليقات على أحد حسابات السوشيال ميديا، شجَّع فيها المان يونايتد ضد اللاعب ماركوس راشفورد، والتي اعتبرها الأخير عنصرية، لذلك وكل ما يقرب من 10 محامين لمقاضاة الطالب المصري.

غضب اللاعب من تعليقات الطالب ورفع قضية ضد الأخير

لم يتخيَّل الطالب محمد عصام، إقحام اسمه في أزمة قانونية، بعد أن أعلن اللاعب الإنجليزي الحرب عليه، ورفع قضية سب وقذف ضده، وذلك بتهمة ما نشره الطالب المصري من عبارات مسيئة ونابية للمجني عليه ووصفه بكلمات عنصرية صريحة من خلال حساباته الإلكترونية، تحمل في معناها قصد الإساءة إلى شخصه والتنمر عليه، وموضع السخرية والحط من شأنه، والدعوى للعنصرية ضده.