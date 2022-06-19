«ميتا» تطلق متجرا لبيع الملابس الرقمية: صور رمزية تعبر عن الشخصية

أطلقت شركة «ميتا»، التي تضم تطبيقات «فيس بوك»، «واتساب»، و«إنستجرام»، خدمة جديدة للمهتمين بخدمات المنصة، حيث أطلقت متجرا لبيع الملابس الرقمية لصور المستخدمين الرمزية، عبر تقنية «ميتافيرس»، وفق ما أعلنه مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

ملابس رقمية على منصات «ميتا»

ويسمح المتجر، للمستخدمين بشراء ملابس رقمية لصورهم الرمزية على منصات «ميتا»المختلفة، ولم تكتفٍ الشركة بتلك الخطوة بل أعلنت نيتها لجعل المتجر سوقا مفتوحا لدور الأزياء الفاخرة عالميا، بحيث يمكن للمطورين إنشاء وبيع الملابس الرقمية، وهو ما يجعل «مارك زوكربيرغ» بأن يكون محركا كبيرا للاقتصاد الإبداعي.

التعبير الرمزي عن الشخصيات والأفكار

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، أنّ ذلك الأمر سيتيح للمستخدمين التعريف والتعبير عن أنفسهم بصورة أكبر من خلال الملابس والأزياء التي سيقومون باختيارها لصورهم الرمزية.

تفاعل عن طريق العالم الرقمي

وكلمة «ميتافيرس»، هي مصطلح لوصف العالم الرقمي، الذي يمكن أن يتفاعل معه الكثير من المستخدمين في بيئة ثلاثية الأبعاد، حيث سيتيح للشخص صورة رمزية خاصة به، وسيتم تسجيل عناوينها على المنصات الرقمية، ويُفترض أن تتيح الشاشات والصور المجسمة وخوذ الواقع الافتراضي ونظارات الواقع المعزز تدريجيا تحركات من الحيز الافتراضي إلى المكان الفعلي، أشبه بالنقل مِن بُعد.

وفي وقت سابق أعلنت شركة «ياهو»، سلسلة من الأنشطة المرتبطة بالرموز غير القابلة للفطريات «ميتافيرس» وغير القابلة للفطريات في هونغ كونغ، وذلك بعد يوم من تحديد منصات Meta لخططها الخاصة بالمنطقة.

وكشفت شركة «ياهو»، وهي شركة وسائط إنترنت مقرها الولايات المتحدة ، أنها ستستضيف سلسلة من الأحداث والحفلات الموسيقية الافتراضية لسكان هونغ كونغ في منطقة ديسينترالاند ميتافيرس.