«صديقة الحيوانات»: «كلاب الشارع مش مسعورة وعندها اكتئاب من معاملة الناس»

قالت آن مراد، المُلقبة بصديقة الحيوانات الأليفة، إنها تبنت كلب بلدي مُلقى في الشارع، منذ عامين، كان وقتها جروا صغيرا، وحجمه لا يتجاوز كف اليد، وإنها بدأت في الاهتمام بالحيوانات الأليفة.

«آن» عالجت الكلب الصغير من الاكتئاب

وأضافت مراد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف وأية جمال الدين في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أنها ظلت عام كامل تعالج الجرو الصغير من الاكتئاب، لافتة إلى إصابته بالخوف الشديد من الأشخاص، ورفض التعامل معهم، وإصابته بحالة من البكاء المستمر، مشيرة إلى استمرار حالة الخوف لدى الجرو رغم مرور ما يقرب من عامين على التبني.

وأشارت صديقة الحيوانات، إلى أنها لم تكن تربي حيوانات من قبل بالمنزل، وأن الجرو أو الكلب الصغير، الذي حصلت عليه من الشارع كان أول تجربة لها في التعامل مع الحيوانات الأليفة، «هذا هو الوقت الذي أدركت فيه معاناة كلاب الشارع، خاصة بعدما زاد تعلق الجرو بي بسبب قيامي على رعايته وحصوله على كافة التطعيمات وبكائه في حضني، ورفضه للطعام إلا من يدي، إضافة للنوم إلى جواري».

التقرب من كلاب الشوارع وإطعامهم واللعب معهم

ولفتت مراد، إلى أن تعلقها بالجرو الصغير كان سبب في اتخاذها قرار بالتغلب على خوفها في التعامل مع كلاب الشارع، والتعرف على احتياجاتهم، مشيرة إلى أنها بدأت في التقرب منهم من خلال الطبطبة عليهم واللعب معهم وإطعامهم.

وأوضحت صديقة الحيوانات، أنها لم تسأل أي مختص بخصوص كيفية التعامل مع الكلاب بالشارع، مكتفية بالمعلومات التي لديها بأن الكلاب المسعورة لا تعيش وسط الناس أو الكلاب أو العشائر، حيث أنها تظل وحيدة، لا تأكل: «مش كل كلب بالشارع بيكون مسعور أو مصاب بالسعار».

ونوهت مراد، إلى أن كلب الشارع، يتعرض للإهانة ولديه خوف كبير من الناس، وهو شعور ملازم له، مناشدة الأفراد بالمجتمع بضرورة عدم الخوف، وتقديم الطعام والشراب والمعاملة الحسنة للكلاب.