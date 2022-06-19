«واحد تاني» لـ أحمد حلمي يتخطى 59 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض

حقق فيلم «واحد تاني» للفنان أحمد حلمي، إيرادات بلغت 272 ألف جنيه أمس بدور العرض، حسب ما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، مشيراً إلى أن الفيلم حقق 59 مليون جنيه، خلال فترة عرضه بدور العرض، منذ عرضه للمرة الأولى في عيد الفطر 2022، وتصدّر شباك التذاكر منذ اليوم الأول لطرحه.

أبطال فيلم واحد تاني

ويعتبر الفنان أحمد حلمي، أحد الأبطال الرئيسين بـ «فيلم واحد تاني»، ويشارك في البطولة كل من: «روبي، نسرين أمين، عمرو عبدالجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة»، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجي فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمي إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

قصة فيلم واحد تاني: « أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون»

وتدور أحداث فيلم واحد تاني حول أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، يجري مقابلات مع النزلاء ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، ويلتقي أحد زملاء دراسته القدامى، ويكتشف أنّه أصبح رجل أعمال ناجحا، وعقب خروجه يدعونه لحفل يجمع زملاءهم القدامى، ليكتشف الموظف أنّه أفشل زملاء جيله، ويعيد التفكير في حياته مجددًا.

وتعرض دور العرض حاليًا 3 أفلام وهي: «واحد تاني»، «العنكبوت» و«زومبي»، كما ستعرض السينمات عدد من الأفلام تزامنا مع عيد الأضحى.