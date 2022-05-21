مصادر: بوسي تحتفل بزفافها على رجل أعمال غدا في أحد فنادق القاهرة

علمت «الوطن» من مصادر مقربة من الفنانة بوسي، بزفافها على أحد رجال الأعمال المصريين غدا في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور عدد قليل من زملائها الفنانين.

بوسي تتزوج في أحد الفنادق الكبرى

وأشارت المصادر إلى أن حفل الزفاف سيتم على رجل الأعمال هشام ربيع، وأن العروسين يتكتمان بشدة على أخبار الحفل حتى لا يزداد عدد المعزومين والمدعوين.

كما أشارت المصادر إلى أن والد بوسي لن يحضر حفل الزفاف بناءً على رغبتها، لكونه لم يكن بجوارها في أي مناسبة من حياتها، وأنه كان سببا رئيسيا في مشاكلها الأخيرة.

وتعد تلك الزيجة الثانية لبوسي في حياتها، حيث تزوجت مرة واحدة من مدير أعمالها، وبعد الانفصال دخلا في مشكلات عدة على أثرها تم الطلاق، وحصلت على حكم بسجنه كما أنه نجح في الحصول على حكم ضدها، وبسببه عاشت بوسي لفترة خارج مصر.

خلافات بوسي مع والدها

يذكر أن بوسي ووالدها في خلافات منذ فترة طويلة، إذ كان والدها قال في تصريحات لـ الوطن: «في الأول لما كان أخوها شغال معاها، كانت بتبعتلي فلوس معاه، وبعد كده قطعت خالص وطردت أخوها اللي كان سواق وهو صاحب عيال»، موضحا: «بنزل أجيب أكلي إذا كان فول ولا طعمية، وساكن في الدور الخامس ومبقدرش أطلع السلم، وفي ناس كتير بتساعدني علشان أقدر أجيب علاجي، وولادي محدش بيساعدني منهم، وبوسي مسألتش عني غير آخر مرة كان في قناة بتسجل معايا بعتتلي 2000 جنيه وبعدها اتصلت عليا وقالت لي اسمع يا محمد يا شعبان، انسى إنه ليك بنت اسمها بوسي، وأنا فعلا نسيت واتقطع الاتصال بيني وبينها وعملت لي بلوك على رقمي، بتصل بيها مبعرفش».